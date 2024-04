Der RTL-Vermarkter Ad Alliance ist jetzt auch für die Vermarktung der Kindersenders Super RTL zuständig. Die Ad Alliance installiert dafür einen Kids & Family Hub in ihrer Organisation und ernennt Peter Haupt zum verantwortlichen Director of Sales. Er wird laut RTL das Beziehungsmanagement in diesem Kundensegment sowie kundenindividuelle Crossmedia-Vermarktungskonzepte und Kooperationen verantworten. Peter Haupt und sein 10-köpfiges Team werden organisatorisch im Geschäftsleitungsbereich Sales angesiedelt und berichten direkt an Chief Sales Officer Michael Dorn.

Frank Vogel, Geschäftsführer Ad Alliance, sagt: „Der Kindermarkt hat wenige Akteure, unterliegt aber besonderen Anforderungen in der Markenkommunikation. Peter und sein Team sind eine Bereicherung und wir freuen uns, dass sie Teil der Ad Alliance sind. Sie kennen die gesetzlichen und selbstregulatorischen Regeln, führen enge und langjährige Kundenbeziehungen und sind ganz nah dran an den Kids-Expert:innen von Super RTL. Ab sofort bündeln wir diese Kompetenzen mit denen unseres Sales-Teams und bieten dem Markt einen One-Stop-Shop – alles aus einer Hand, alles im Blick und alles sinnvoll kombiniert.“

Peter Haupt war zuletzt als Head of Sales & Business Relations bei Super RTL tätig und verantwortete die strategische Entwicklung crossmedialer Vermarktungskonzepte auf den Super-RTL-Plattformen. Er begann seine berufliche Laufbahn bei Henkel und war später Senior Brand Manager bei Intersnack Knabber-Gebäck, bevor er 2007 zu Super RTL wechselte.

