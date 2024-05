TD Synnex Maverick, eine spezialisierte Einheit von TD Synnex, erreicht einen Meilenstein im Vertrieb: 1,2 Millionen Microsoft Teams-zertifizierte Geräte und 131.000 Microsoft Teams Rooms hat der Distributor seit 2012 verkauft. Das hatte CEO Satya Nadella in der jüngsten Bekanntgabe der Quartalsergebnisse von Microsoft bestätigt. Damit erhält TD Synnex Maverick zum dritten Mal in Folge den Microsoft Worldwide Partner of the Year Award.

Das Portfolio von Maverick umfasst Produkte von neun Teams Certified-Hardwareanbietern, darunter Logitech, Lenovo, Neat, Poly, Cisco, Crestron, Jabra, Huddly und Microsoft. Kürzlich erweiterte das Unternehmen sein Portfolio um die zertifizierten Geräte Neat Bar Generation 2, Cisco Board Pro 2 und Huddly Crew.

Anzeige