Nsign.tv, spanischer Anbieter eines Digital Signage-CMS, gewinnt einen weiteren Kunden im QSR-Segment: Faborit, eine spanische Coffeeshop- und Health-Food-Kette. Seit 2005 ist Faborit am Markt; jetzt entschloss sich die Kette, mit ihren Menüboards in allen Filialen auf Digital Signage umzusteigen. Software-technisch fiel die Wahl auf die Nsign.tv-Lösung, die bereits bei QSR-Betreibern wie Domino’s Pizza und The Fitzgerald im Einsatz ist.

An die Stelle der Papiermenüs traten 50- und 55-Zoll-Displays mit integriertem Nsign-Digital Signage-Player. „Wir wollten, dass alles besser funktioniert und schneller reagiert. Unser Ziel war es, Änderungen sofort umzusetzen und anzuzeigen. Als ‚Live‘-Unternehmen sind wir dafür bekannt. So wollten wir die Zufriedenheit unserer Kunden steigern“, sagt Kristina Szasz, IT-Managerin bei Faborit.

„Durch die Displays haben wir es geschafft, unsere ganze Vielfalt an Angeboten und Referenzen auf eine visuelle und einfache Weise zu zeigen“, erklärt Kristina Szasz. „Die Plattform ermöglicht einfache Übergänge. Dadurch sind die Anzeigen immer lebendig und voll mit Faborit-Neuigkeiten. So können wir unsere saisonalen Produkte spielerisch präsentieren. Unsere Kunden schätzen das sehr.“ Die Digital Signage-Software erlaubt es zudem, die Auswirkungen der gezeigten Inhalte auf die Verkaufszahlen zu messen. Das nutzt Faborit als Tool zur Umsatzsteigerung und Preisanpassung.

Faborit betreibt insgesamt 28 Filialen – davon 17 in Madrid, zehn in Barcelona und eine in Logroño.