PPDS hat bekanntgegeben, dass Appspace als offizielle PPDS Wave Prostore Premium-Anwendung zertifiziert wurde. Die Zertifizierung stellt sicher, dass Appspace mit dem Wave-Ökosystem des Hersteller kompatibel ist und für die Remote-Installation mit Philips Android-SoC-Displays verfügbar ist – einschließlich der Philips Signage-3000 Serie , der Philips Signage 4000-Serie und der Philips Interactive-Serie.

Die Arbeitsplatz-Plattform Appspace wird weltweit von mehr als 2.500 Organisationen genutzt, darunter 160 Fortune-500-Unternehmen. Die Funktionen umfassen die Verwaltung von Digital Signage-Screens, Raumbuchungssysteme, ein Intranet-Ökosystem sowie eine spezielle App, um Mitarbeiter sowohl im Büro als auch Remote erreichen zu können.

Als Teil des Wave-Ökosystems kann Appspace nun von jedem beliebigen Standort aus ausgewählt, per Fernzugriff verteilt, aktualisiert und verwaltet werden.

Sian Rees, PPDS‘ Business Development Director Wave and Software Partnerships bei PPDS, kommentiert: „Bei PPDS sind wir auf Partnerschaften angewiesen, um die innovativen Lösungen für Philips Professional Displays bereitzustellen. Als Unternehmen haben wir einen bedeutenden Wandel vollzogen und uns von einem Anbieter von Display-Hardware zu einem Unternehmen entwickelt, das sowohl dem AV-Channel als auch den Endkunden durch einen offenen Innovationsansatz Auswahl, Wert und Unterstützung bietet.“

Wichtige Strategie-Säule

Der PPDS Wave Prostore sei eine wichtige Säule dieser Strategie, wie Sian Rees betont. „Durch die Partnerschaft mit Premium-Anbietern wie Appspace und die Aufnahme ihrer Anwendungen in den Prostore gewährleisten wir die beste Benutzererfahrung für unsere Kunden, indem wir sie in die Lage versetzen, ihre Anwendungen mit vertrauenswürdigen und bewährten Plattformpartnern an ihren spezifischen Anwendungsfall und ihre Branche anzupassen.“

Paul Alley, Director, Technology & Alliance Partnerships bei Appspace, fügt hinzu: „Appspace unterstützt Tausende von Kunden und hilft globalen Marken bei der Modernisierung ihrer Arbeitsplätze. Unsere Partner sind bei diesen Bemühungen von entscheidender Bedeutung. Wir haben eng mit dem PPDS-Team zusammengearbeitet, das unsere Besessenheit für die Schaffung erstklassiger Benutzererfahrungen teilt. Die Zugehörigkeit zum PPDS Prostore bietet unseren Kunden einen besseren Zugang zu unseren Appspace-Lösungen auf der ganzen Welt und bietet ihren Partnern und Kunden einen größeren Mehrwert.“

