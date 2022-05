PPDS Wave ist eine neue Cloud-Plattform, die Integratoren eine einfache cloudbasierte Kontroll- und Verwaltungsplattform für SoC-basierte Philips Digital Signage-Displays ermöglichen soll. In Barcelona präsentierte PPDS erstmals die SaaS-Lösung der breiten Digital Signage-Öffentlichkeit.

Wave ist laut PPDS eine hochsichere, intuitive und skalierbare Remote Device Management-Plattform, die Teil der „Total Solutions“-Strategie von PPDS ist. Die Lösung ist speziell für die Bedürfnisse und Anforderungen der Endkunden entwickelt und soll Integratoren schnellere und kostengünstigere Installation sowie Service gewährleisten. Wave ist als SaaS-Lösung voll skalierbar für große und kleine Netzwerke und kann Hunderttausende von Displays weltweit sicher bereitstellen und überwachen.

Die Wave-Plattform wurde mit mehreren PPDS-Systemintegrationspartnern in der EMEA-Region und in Nordamerika ausgiebig getestet und mitentwickelt. Sian Rees, Internationaler Produktmanager bei PPDS, kommentiert: „Mit Wave haben wir eine sichere, zukunftssichere und skalierbare Lösung herausgebracht, um professionelle Displays weltweit zu verwalten. Bei der Entwicklung von Wave stand die Benutzerfreundlichkeit sowohl für Systemintegratoren als auch für Drittanbieter, die mit unseren APIs entwickeln, an erster Stelle. Die Einführung von Wave ist der erste Schritt zur Bereitstellung einer leistungsstarken, plattformübergreifenden Lösung, die es unseren Partnern ermöglicht, dem AV-Ökosystem mehr Wert zu verleihen; unsere kurzfristige Roadmap sieht bereits die Aufnahme von Hospitality-TVs und LED-Wänden vor.“

Bald auch für Philips LED verfügbar

Wave ist jetzt bei allen Philips Q-Line-, D-Line-, T-Line- und C-Line-Displays im Lieferumfang enthalten, und jedes vorhandene Display mit Android 7 und höher kann ebenfalls aufgerüstet und bereitgestellt werden. Mit der Wave-Plattform können Integratoren eine beliebige Anzahl von Konten und Displays an verschiedenen Standorten verwalten sowie Massenupdates durchführen, Firmware aktualisieren, Screens debuggen, Einstellungen anpassen, Inhalte hinzufügen und Warnmeldungen empfangen.

Laut PPDS bietet Wave im Vergleich zu anderen Lösungen von Display-Herstellern einzigartige Features, die die vollständige Kontrolle über Display-Software-Updates ermöglicht. Die Plattform kann an das eigene Unternehmen und die eigene Marke des Systemintegrators angepasst werden, einschließlich der Option, die Lösung auf einer eigenen URL zu platzieren.

Einen weiteren wichtigen Teil von Wave bildet der Grow Store, wie PPDS im Gespräch mit invidis erläuterte. Hier gibt PPDS allen Software-Partnern die Möglichkeit, ihre CMS-Lösungen in einer Art Store den Integratoren anzubieten.

Franck Racapé, Head of Global Commercial bei PPDS, kommentiert: „Die Branche hat gesprochen und mit Wave, das für die Zusammenarbeit mit unserem Android-SoC entwickelt wurde, haben wir nichts unversucht gelassen. PPDS hat sich von einem Anbieter von Hardware zu einem Anbieter von Gesamtlösungen entwickelt und bietet seinen Partnern eine ständig wachsende Auswahl an Produkten, Software und Dienstleistungen. Mit Wave bieten wir Produktinnovationen, die sofort einsatzbereit sind, mit einer modernen, frischen und äußerst intuitiven Benutzererfahrung. Mit Wave war es noch nie so einfach, Ihre Displays zu verwalten.“