Goldbach Austria Kerstin Kastner wird Head of Ad Operations

Kerstin Kastner steigt bei der Medienvermarkterin Goldbach Austria mit April des Jahres zum Head of Ad Operations auf. Die 33-jährige Niederösterreicherin ist seit 2020 bei Goldbach und weist mehr als zehn Jahre Erfahrung im digitalen Kampagnenmanagement auf. Ursprünglich als Senior Campaign & Programmatic Manager tätig, setzte sie mit ihrer jüngsten Beförderung zur Head of Ad Operations einen weiteren Karriereschritt. Fundierte Adserver-Kenntnisse erlangte sie neben ihrer bisherigen Zeit bei Goldbach auch aus ihrer mehr als 6,5-jährigen Tätigkeit als Ad Manager bei Adverserve.

In ihrer neuen Rolle ist die Bachelor of Science in Engineering und HAK-Absolventin nun Hauptansprechpartnerin für Ad Operation und Publisher Service im Unternehmen sowie Mitglied des Managementteams. Neben ihren bisherigen Aufgaben – dem Kampagnenmanagement und Publisher Service, der Erstellung und Optimierung von Werbekampagnen, dem Reporting über verschiedene Adserver, der Anpassung von Werbemitteln und der Umsetzung von Sonderwerbeformen sowie dem Onboarding von Publishern – übernimmt sie zusätzlich die Verantwortung für die Teamleitung und Projektkoordination.

„Kerstin Kastner ist eine der Top-Expertinnen des Landes in Sachen Ad Operations. Mit ihrer großen Erfahrung und Kompetenz ist sie eine wichtige Säule unseres Unternehmens. Mit dem Aufstieg innerhalb der Goldbach werden wir ihren Leistungen gerecht und freuen uns, gemeinsam weitere erfolgreiche Projekte für unsere Kunden und Partner umzusetzen“, sagt Alexander Leitner, Managing Director der Goldbach Austria.

Anzeige