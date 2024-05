Für das Agenturnetzwerk Grow Digital Group übernimmt Lea Böggemann die neu geschaffene Position des Chief Operating Officer. Lea Böggemann war bereits Mitglied der Geschäftsleitung. Als Head of Business Development konnte sie zahlreiche M&A-Projekte realisieren. In ihrer neuen Funktion als COO soll Lea Böggemann die internen Prozesse optimieren und Synergien zwischen den einzelnen Mitgliedsagenturen ausbauen.

„Unser Agenturnetzwerk ist mittlerweile auf 12 Agenturen angewachsen“, erklärt Lutz Jurkat, Geschäftsführer der Grow Digital Group. „Lea wird die digitale Expertise unserer hoch spezialisierten Agenturen und Technologie-Unternehmen noch enger miteinander verzahnen.“

Lea Böggemann studierte interkulturelle Psychologie mit dem Schwerpunkt Arbeits- und Organisationspsychologie in Osnabrück und an der State University New York. Bevor sie 2021 zur Grow Digital Group wechselte, war sie als Referentin der Geschäftsführung der Mediengruppe NOZ/MHN Meiden und als Strategieberaterin tätig. „Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und bin davon überzeugt, dass wir mit unseren Experten-Agenturen gegenüber Full-Service-Dienstleistern im Vorteil sind“, sagt Lea Böggemann. „Mit unserem interdisziplinären Know-how bieten wir Unternehmen alles, was sie für ihr digitales Wachstum benötigen und werden unsere Spitzenposition als führendes Marketing- und E-Commerce-Agenturnetzwerk weiter ausbauen.“

Das Grow-Netzwerk ist unter anderem auf Softwareentwicklung, digitales Marketing, Design, Content, Kreation und Projektmanagement spezialisiert. Die Geschäftsleitung der Grow Digital Group besteht neben Lea Böggemann aus CEO Lutz Jurkat und CFO Michael Büttner.