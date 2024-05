invidis Compass Was ist die beste Software am Markt?

Ein Vergleichstest von Hardware ist ein Kinderspiel wenn man ihn dem Vergleich von Software entgegenstellt. Die Performance eines SoC, die Helligkeit eines Displays oder der Stromverbrauch – alles eindeutig messbar. Softwarelösungen dagegen strotzen vor Features, die jedes Mal anders benannt sind oder beim dritten Blick doch Funktionseinschränkungen haben. Insbesondere werden Digital Signage-Software-Lösungen oft nicht als fertiges Produkt eingesetzt, sondern teilweise aufwendig für Kunden angepasst. Wie vergleicht man also Software?

Mit dem invidis Software Compass haben wir ein Vergleichstool entwickelt, das ausschließlich auf verifizierten Angaben basiert, mit dem Fachwissen von Europas führender Digital Signage-Beratung. Mit dem Launch sind 25 führende CMS-Plattformen im Vergleich verfügbar, viele weitere sind in der Pipeline und werden kontinuierlich der Datenbank dazu geführt.

Ein Vergleich ist komplex

Die meisten ProAV- und Digital Signage-Integratoren setzen auf eine ihnen vertraute Plattform, falls sie nicht eine eigene Software entwickelt haben. Für Endkunden und IT-Integratoren – die zunehmend ihr Angebotsportfolio um Digital Signage erweitern – ist die Wahl der richtigen CMS-Plattform eine „Mission Impossible“. Selbst etablierte Marktteilnehmer jenseits der Milliarden-Dollar-Umsatzgrenze suchen nach Wegweisern im CMS-Dschungel.

Vor 18 Monaten entschieden wir uns, das Thema anzugehen. Im Web haben sich Dutzende von Softwarevergleichstools etabliert, die Endkunden und Integratoren einen unabhängigen Vergleich von Digital Signage-Lösungen vorgaukeln. Doch die Vergleichsdaten stammen von den Anbietern selbst und werden nicht unabhängig verifiziert. Die sogenannten Vergleichsportale sind primär Lead-Generierungstools, und darauf basieren auch die Geschäftsmodelle der Vergleichsportalanbieter.

invidis dagegen ist angetreten die führenden Digital Signage-Lösungsanbieter für Kunden vergleichbar zu machen. Außerdem unterscheiden sich die Kunden-Anforderungen an Digital Signage-Lösungen teilweise erheblich, Vergleichsportale berücksichtigen dieses nicht.

Das erste Portal

Wir haben uns der Herausforderung angenommen und mit invidis Compass das branchenweit erste unabhängige Vergleichstool entwickelt. Für jeden Anbieter haben wir 120 Features erfasst und in persönlichen Gesprächen verifiziert. Wir haben Unternehmensstrategien analysiert und die Zukunftsfähigkeit der Lösungen bestimmt. Auch wie vollkommen das Angebot ist, wo Stärken und Schwächen liegen, wurde von uns analysiert.

Wir haben den Digital Signage Compass entwickelt, um Folgendes zu bieten:

Eine umfassende Plattform für Themen rund um Digital Signage-Software

Expertenwissen mit redaktioneller Unabhängigkeit und Neutralität

Transparenz in einem stark fragmentierten Markt

Ein unabhängiger Leitfaden für Digital Signage-Software

Der invidis Software Compass ist ein Premium Angebot von invidis consulting und per Definition kontinuierlich Work in Progress. Das Angebot startet mit 25 weltweit führenden Digital Signage-Softwarelösungen, die wir in den vergangenen Monaten analysiert haben. Viele Dutzende weitere Anbieter sind der Warteschlange und werden in den kommenden Monaten dazugefügt. Auch werden neue Features der erfassten Plattformen regelmäßig eingepflegt.

Nutzer – Endkunden, Integratoren und Software-Marktbegleiter – können ihre individuellen Anforderungen anhand von bisher zehn Kategorien individuell gewichten und damit die für sie passende Software-Lösung ermitteln.

Der invidis Digital Signage Compass ist konzipiert für:

Endbenutzer, die nach der perfekten Digital Signage-Lösung suchen

IT/AV/DS-Integratoren ohne Softwareplattform

Integratoren mit eigenen Softwarelösungen suchen nach Alternativen / zum Benchmarking

Unabhängige Softwareanbieter (ISVs)

Der invidis Digital Signage Software Compass dient als umfassende Ressource und Plattform für Themen rund um Digital Signage Software und bietet Expertenwissen, redaktionelle Unabhängigkeit und Transparenz in einem fragmentierten Markt. Unser aktueller Fokus liegt auf Digital-Signage-Content-Management-Systemen, die bald durch Remote Device Management (RDM) ergänzt werden.

