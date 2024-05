Nach dem erfolgreichen DSS Europe steht die nächste internationale Veranstaltung für die Digital Signage und ProAV-Branche vor der Tür. Vom 8. bis zum 14. Juni wird die Infocomm 2024 im Las Vegas Convention Center ihre Pforten öffnen.

Auf dem Showfloor werden mehr als 800 Aussteller ihre Produkte vorstellen, eine Auswahl wird in den nächsten Tagen auf invidis veröffentlicht.

Wie immer bei Avixa-Veranstaltungen wird viel Wert auf die Aus- und Weiterbildung gelegt, mit einem umfangreichen Konferenz- und Workshop-Programm. Das komplette Konferenzprogramm findet sich auf der Infocomm-Seite.

Digital Signage mittendrin

Auch Digital Signage steht auf der Konferenz-Agenda, unter anderem mit unter anderem mit den invidis-Experten Florian Rotberg und Stefan Schieker. Diese laden zum Beispiel zum Market Insights Lunch am 11. Juni um 12 Uhr.

Auch eine Showfloor-Führung für Digital Signage findet statt, und zwar am 13. Juli um 10 Uhr unter der Führung von Paul Fleuranges von der Digital Signage Federation. Viele weitere Digital Signage-Vorträge und Panels finden vor allem zwischen dem 11. und 13. Juni statt.

Im Mittelpunkt steht dabei die D-Sign-Konferenz am 11. Juli, die in Zusammenarbeit mit der Digital Signage Federation veranstaltet wird und insgesamt sechs Vorträge umfasst: Diese umfassen „AI Primer for Digital Signage“ mit Jim Nista, Creative Director, Nista Digital Content; „Green Signage, Easier Than You Think“ mit Panelisten von Legrand AV, Global Display Solutions, Sony und Brightsign; sowie „Futureproofing Your Hardware From Day 2 to Day 2000“ mit Sprechern von Bluefin International, Brightsign, Nanolumens, Legrand AV und AVI-SPL.

Zudem gibt es zwei ganztägige Schulungen beginnen: „Digital Signage Certified Expert (DSCE)“ am 9. Juni und „Digital Content & Media Expert (DCME)“ am 10. Juni, präsentiert von Jonathan Brawn, Principal von Brawn Consulting.

„Angesichts der wachsenden Möglichkeiten im Bereich Digital Signage wird unser Programm auf der Infocomm eine Fülle von Einblicken in die allerneuesten Technologien und Entwicklungen im Bereich Digital Signage bieten“, erklärt Rochelle Richardson, CEM, Senior Vice President of Expositions and Events bei Avixa. „Wir werden auch zahlreiche Gelegenheiten für Integratoren, Designer, Content-Ersteller und die gesamte Digital Signage-Community bieten, um ihr Netzwerk auszubauen.“

Thema Education

Ein weiterer Schwerpunkt wird dieses Jahr auf dem Education-Sektor liegen. Unter anderem können User bei zwei – bereits ausverkauften – Führungen durch die Infocomm, die von Ryan Gray vom Yavapai College geleitet werden, die Teilnehmer die neuesten Technologietrends und Produkte für Education kennenlernen.

Zudem findet am 10. und 11. Juni der zweitägige Hetma Higher Education Summit statt. Auf dem Programm stehen Podiumsdiskussionen und interaktive Breakout-Sitzungen zu den neuesten Trends im Bereich AV für Hochschulen. Im Mittelpunkt der Sitzungen stehen die Themen Führung und Management, interne Integration sowie Studenten und AV. Registrierte Teilnehmer des Summits erhalten außerdem eine Freikarte für die Higher Ed AV Awards am Montagabend. Der Gipfel wird von Nureva, Screenbeam und Wyrestorm gesponsert. Im Lauf der Woche finden weitere Vorträge zum Thema Education statt.

Weitere Events

Zusätzlich bietet die Infocomm 2024 zahlreiche weitere Features und Veranstaltungen. Für den wichtigen lateinamerikanischen Markt wird der Congreso Avixa in Spanisch am 11. Juni stattfinden. Nach dem Debut 2023 findet der Congreso ein zweites Mal statt.

Zur InfoComm 2024 kehrt auch Avixa Xchange Live zurück, derm physischen Gegenpart der virtuellen Community Avixa Xchange. Von interaktiven Sessions bis hin zu Mixern und Meetups wird Avixa Xchange Live von Mittwoch bis Freitag über die Bühne gehen.

Am 13. Juli findet außerdem der beliebte Digital Signage-Mixer des invidis-Contenpartners Sixteen-Nine statt – der aber seit April bereits ausgebucht ist.

