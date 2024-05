Mediaplayer von Brightsign sind auf dem gesamten Globus in vielen Digital Signage-Installationen verbaut. Vor drei Jahren verkündete das Unternehmen, 2 Millionen Player verkauft zu haben.

Nun bietet der Hersteller ein Trade-in-Programm an für seine älteren Geräte der Serien 1, 2 und 3 an. Wer teilnimmt und seine Altgeräte einsendet, bekommt ein individuelles Trade-in-Angebot für ein Gegenstück der aktuellen Brightsign-Generation, der Series 5.

„Die Idee dahinter ist, die 8 bis 12 Jahre alten Brightsign-Player mit aktuellen Playern zu erneuern und damit den Kunden eine aktuelle zukunftsfähige Hardware zu einem vergünstigten Preis anzubieten – und gleichzeitig die alten Geräte einzusammeln und ein Recycling der Rohstoffe zu gewährleisten“, kommentiert Marc Schiedl, Sales Manager DACH+EE bei Brightsign.

Nach invidis-Informationen wurde das Trade-in-Programm vorerst für Nordamerika und die DACH-Region freigegeben.

Das Recycling von Rohstoffen könnte in Zukunft noch wichtiger für die Branche werden. In der EU sind neue Regeln zum Ecodesign kurz vor Inkrafttreten, die eine bessere Reparierbarkeit und einen vermehrten Rückfluss von Rohstoffen in den Recycling-Kreislauf ermöglichen sollen. Unter dem Schlagwort „Recycle“ behandeln wir das Thema auch in unserem Green Signage Handbook, in dem wir ein Framework für eine nachhaltigere Digital Signage-Industrie vorstellen.

