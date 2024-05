Das DooH-Startup Hygh stellt sein Sales-Team neu auf: Das Unternehmen befördert Konstantin Patsalides zum Senior Strategic Sales Manager. Als solcher soll er die strategische Ausrichtung von Hygh optimieren. Head of Sales ist weiterhin Robert Neumann, während Tizian Hosch den programmatischen Vertrieb als Head of Programmatic leitet. Alle drei berichten an Fritz Frey, den Gründer von Hygh. Der bisherige Chief Growth Officer Marc Marienfeld verlässt das Unternehmen auf eigenen Wunsch. Er war im Februar 2023 zu Hygh gestoßen.

„Wir bedanken uns bei Marc sehr herzlich für die geleistete Arbeit. Marc hat uns die Türen zur Agenturwelt aufgemacht und unser starkes Wachstum sowohl im letzten als auch im laufenden Jahr gemeinsam mit dem Team ermöglicht. Wir wünschen Marc privat und beruflich alles erdenklich Gute und freuen uns, weiter freundschaftlich miteinander verbunden zu bleiben“, sagt Fritz Frey.

Mit dem neu aufgestellten Team will Hygh bis zum Jahresende weitere DooH-Standorte akquirieren. Pünktlich zur UEFA Fußball-EM konnte Hygh sein Netzwerk inzwischen auf alle EM-Austragungsorte erweitern. „Mit dem gestärkten Vertriebsteam ist HYGH auch in Zukunft sehr gut aufgestellt, um unser Wachstum in einem dynamischen Markt voranzutreiben. Unsere Mission ist es, unsere Direkt- und Agenturkunden mit attraktiven und reichweitenstarken Angebot zu überzeugen um zu zeigen, welche Zielgruppenpotentiale in innovativen und erfolgreichen DooH-Kampagnen stecken“, sagt Fritz Frey weiter.