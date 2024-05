Seit Monaten spekulieren Medien darüber, was Foxconn mit seiner Panel-Fabrik in Sakai anstellen wird. Sakai Display Products (SDP) war einst die führende Produktionsstätte von TV-Panels. Seit der Übernahme 2009 entstehen hier die LCD-Panels für Consumer-TVs von Foxconns Marke Sharp – seit zwei Jahren jedoch mit gewaltigen Verlusten. Nun verkündete der Foxconn-Vorsitzende Liu Young das Aus der TV-Produktion, wie Nikkei-Asia berichtet. Stattdessen will man Sakai in ein AI-Rechenzentrum umwandeln. Immerhin wuchs sein Server-Geschäft laut dem taiwanesischen Foxconn-Konzern um 200 Prozent in Q1 dieses Jahres. Zu Foxconns Server-Kunden zählen unter anderem Microsoft, Amazon Web Services und Dell.

Die Schließung der Fabrik betrifft nur das TV-Geschäft von Sharp, nicht die Produktion der professionellen Display-Produkte von Sharp/NEC, welche die Digital Signage-Industrie verwendet. Wenn auch schrumpfend, sind die Margen in diesem Segment noch höher als bei Consumer-Produkten. Hier dominieren inzwischen chinesische White-Label-Fertiger wie AUO und BOE. Diese Produktionsverlagerung drängt auch die Koreaner LG und Samsung zunehmend dazu, sich auf andere Geschäftsbereiche wie die Software-Entwicklung zu konzentrieren.

Sharp will die Produktion in der Sakai-Fabrik bis September 2024 komplett einstellen. Auch in anderen Fabriken will man die Produktion kleinerer Displays reduzieren und andere Geschäftsbereiche – einschließlich Smartphone-Kamerateilen und Halbleitern für Displays – zu verkaufen, wie Präsident and CEO Wu Po-hsuan in einer Online-Pressekonferenz mitgeteilt haben soll. Stattdessen arbeitet der Konzern an Strategien, wie er die Fabriken auf das boomende AI-Geschäft auslegen kann.