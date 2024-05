Die Mediaplus Group ist jetzt alleiniger Eigentümer der britischen Total Media Group: Die Serviceplan-Tochter übernahm alle Anteile des Joint-Ventures, das von London aus große internationale Marken betreut. In diesem Zug wird Tom Laranjo, der bisher die Mediaagentur Total Media führte, zum neuen CEO der Total Media Group.

Zur Total Media Group gehören die Mediaagentur Total Media, die Consultingagentur Behave in London, Total Media Connect in Birmingham und Running Total in Manchester. Seit 2016 arbeiten Mediaplus und Total Media im Joint Venture Total Mediaplus International zusammen und betreuen internationale Kunden wie BMW, De’Longhi, Eon, Delta Pronatura und Scholl. Dieses Joint Venture und alle Unternehmen der Total Media Group werden nun vollständig in Mediaplus integriert.

„Großbritannien ist ein wichtiger Markt für das Management globaler Kunden, weshalb wir 2016 ein Joint Venture mit Total Media gegründet haben, das sich zu einer absoluten Wachstums- und Erfolgsgeschichte entwickelt hat“, sagt Matthias Brüll, CEO der Mediaplus Group. Die Übernahme sei eine bedeutende Erweiterung für die gesamte Serviceplan Group.

„Die Total Media Group ist in den letzten 12 Monaten immer stärker geworden“, sagt Tom Laranjo, neuer CEO der Group. „Mediaplus und Total Media arbeiten bereits seit vielen Jahren zusammen, daher wissen wir, dass die Partnerschaft in der nun vereinten Agenturgruppe erfolgreich und glücklich sein wird.“

Die restlichen Anteile der Total Media Group hatten bisher die Mehrheitsgesellschafter Mike Sell und Guy Sellers inne. Guy Sellers wird neuer Chairman der Total Media Group, während Mike Sell in Rente geht.

