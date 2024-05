Die Lang AG hat schon vor einiger Zeit Drohnen in ihr Angebot aufgenommen, um ihr Visual-Solution und Live-Act-Portfolio weiterzuentwickeln. Nun kann das Unternehmen aus Lindlar neue Produkte aus dieser Range willkommen heißen.

Denn die Lang AG bietet nun die IFO-Drohne von Uvify an. Die IFO für professionelle Drohnenshows ist in mehr als 25 Ländern im Einsatz. Damit übernimmt die Lang AG die exklusive Distribution von Uvify in Europa und Großbritannien.

Die IFO verfügt unter anderem über eine Flugzeit von bis zu 25 Minuten sowie ein schnellladendes Akku-System. Diese Kombination sorgt für einen effizienten Flug und ein vorteilhaftes Stromversorgungs-Management. Für die Sicherheit beim laufenden Betrieb gibt es ein redundantes Flugterminierungssystem. Außerdem bietet die Drohne von Uvify laut Lang AG einen längerfristig zukunftsorientierten Betrieb durch ihr modulares Design, das spätere Modifikationen möglich macht.

Ab sofort befinden sich 650 IFO-Exemplare im Drohnen-Bestand der Lang AG.

Darüber hinaus bietet LANG ein breites Programm an Schulungen an, die sowohl die Grundlagenschaffung von Drohnenflügen enthalten, als auch das umfangreiche Training zu Planung und Durchführung von Drohnenshows. Die Schulungen bedienen ein breites Feld in verschiedenen Ebenen der Expertise und bereiten entweder ganzheitlich oder in einzelnen Aspekten auf die Durchführung von Flugshows vor.

