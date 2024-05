Das Austria Center Vienna gewinnt dreimal Platin bei den Eventex Awards für seine kinetische LED-Bühne, die sogenannte Polystage. Sie wurde in den Kategorien beste Event-Technologie, Event-Technologie-Neuheit und immersive Technologie ausgezeichnet. Das Kongresszentrum hatte die Multimediabühne, die gemeinsam mit dem Unternehmen Media Apparat entwickelt wurde, im September 2023 eröffnet.

„Die Polystage ist ein hervorragendes Konzept für ein Veranstaltungshaus, um modernste Technik anzubieten, die nicht nur den Inhalt, sondern auch die visuelle Infrastruktur verändert. Die dynamischen Bildschirme bieten damit endlose Möglichkeiten für wiederkehrende Besucher, das Austria Center Vienna jedes Mal etwas anders zu erleben. Das ist richtiges Storytelling“, sagt Jury-Mitglied Sujoy Cherian, Unternehmer und Technikspezialist.Bei den diesjährigen Eventex Awards, die Auszeichnungen für Event- und Erlebnismarketing verleihen, gab es 1.207 Einreichungen aus 62 Ländern und 6 Kontinenten

Das Austria Center Vienna hat bereits Pläne, die Polystage weiterzuentwickeln: Aktuell arbeitet das Team gemeinsam mit dem Wiener Unternehmen Flave an neuen interaktiven Nutzungsmöglichkeiten. Diese sollen erstmalig am 22. Mai beim Österreichischen Tourismustag zum Einsatz kommen. Eine weitere Premiere bei dieser Veranstaltung ist außerdem ein von Media Apparat entwickelter KI-Avatar, der als Co-Moderator fungieren wird, sowie eine interaktive Game-Show.

„Ich bin sehr stolz, dass unsere neue Polstage so kurz nach der Ehrung bei den German Stevie Awards nun auch dreimal bei den internationalen Eventex Awards ausgezeichnet wurde. Das zeigt, dass wir mit unserer kinetischen Weltneuheit eine echte Innovation für emotionale Veranstaltungen geschaffen haben“, sagt Susanne Baumann-Söllner, Direktorin des Austria Center Vienna. „Die Weltneuheit, die gemeinsam mit dem Wiener Unternehmen Media Apparat entwickelt wurde, kommt bei unseren Kundinnen und Kunden sowie Teilnehmerinnen und Teilnehmer sehr gut an. Besonders begeistert sind unsere Corporate-Kunden, weil sie mit der Polystage ein innovatives Tool an der Hand haben, um ihre Markenbotschaften besonders gut kommunizieren zu können.“

Die Polystage bietet auf 360 Quadratmetern, davon 174 Quadratmeter bewegbare LED-Module, verschiedene Möglichkeiten der Bühnengestaltung: Die LED-Paneele lassen sich individuell steuern, sodass sich die Polystage per Knopfdruck in eine Live-Performance-Bühne oder eine Bühne für Corporate-Produktpräsentationen verwandelt.