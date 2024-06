Die Hamburger Digitalagentur Curious Company erweitert ihr Führungsteam mit Christin Marczinzik als Experience-Direktorin. Christin Marczinzik leitete fünf Jahre lang ihr eigenes Design Studio und entwickelte dort diverse Extended-Reality-Erlebnisse. Bekannt wurde sie 2015 mit ihrer preisgekrönten „Swing VR“. Bei Curious Company verantwortet sie nun UX-, UI- und Design-Entscheidungen.

Christin Marczinzik hat über acht Jahre Erfahrung in der Kreation interaktiver, immersiver Experiences für Marken sowie kulturelle und bildungsrelevante Projekte. Laut Curious gestaltet sie innovative Werke, die Design und Technologie verbinden, mit einem Fokus auf immersive Web-, Extended-Reality- und Hybrid-Installationen.

Ihr eigenes Designstudio hieß A-Muse und wurde für Projekte wie „Songs of Cultures“ ausgezeichnet. Die Entscheidung, das von ihr gegründete Unternehmen zu verlassen, begründet Christin Marczinzik wie folgt: „Nach all den spannenden Jahren und Erfahrungen ist es für mich der nächste logische Schritt, meine eigene Bubble zu verlassen. Und die Curious Company verkörpert genau das, was ich in der deutschen Agenturlandschaft lange vermisst und gesucht habe.“

Mit dieser Personalie will Curious Company seine Position als Spezialagentur für immersive Markenerlebnisse festigen. Die Agentur kombiniert immersives Storytelling mit neuen Technologien, um greifbare Unternehmensresultate zu erzielen. „Wir suchen zur Bereicherung unseres Teams bewusst nach Persönlichkeiten, die keinen typischen Branchen-Lebenslauf haben, sondern einen einzigartigen Erfahrungshorizont in ihre Arbeit einbringen können. Christin ist dabei ein unglaublicher Glücksgriff für uns“, sagt Geschäftsführer Henning Westerwelle.

„Ich freue mich sehr darauf, mit dem Team gemeinsam die Art und Weise, wie Menschen digitale Erlebnisse wahrnehmen und mit ihnen interagieren, auszuloten und auf das nächste Level zu heben“, sagt Christin Marczinzik. Zu den aktuellen Projekten von Curious Company gehören eine gamifizierte Plattform für Siemens, eine AR-Story-Experience für den Europa-Park, die Neuausrichtung der digitalen Content-Strategie von Globetrotter und eine interaktive Kampagne zum Thema Altersvorsorge für die neuen leben Versicherungen.