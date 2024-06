Markus Aller kommt in die Geschäftsführung von Dorten: Mit ihm gewinnt die unabhängige Kreativagentur einen Markenexperten mit langjähriger nationaler und internationale Erfahrung – vor allem im Bereich Premium und Luxus. An der Seite von Robert Zwettler wird Markus Aller zukünftig die Geschäfte von Dorten führen und soll dort in erster Linie seine Expertise in die Themengebiete Omnichannel-Kommunikation, Retail-Marketing und Kooperationen sowie die Entwicklung von ganzheitlichen, internationalen Kampagnen in das bestehende Portfolio implementieren.

Der 48-Jährige kommt von Breuninger, wo er seit 2018 in verschiedenen Positionen – zuletzt als Business Lead Brand Campaigning & Cooperations – tätig war. In dieser Rolle verantwortete er das unternehmensweite Kampagnenmanagement aller Omnichannel-Premium-Marken- und Lifestyle-Kampagnen und zeichnete darüber hinaus übergreifend für Marken-Kooperationen sowie die Content-Erstellung verantwortlich. Stationen zuvor führten Markus Aller als Global Head of Marketing zu Birkenstock sowie zu Hugo Boss.

Für die strategische Expansion

Markus Aller erläutert: „Wir leben und arbeiten in einer sehr Performance-orientierten Zeit. Das Entwickeln von Markenidentitäten sowie der Aufbau einer nachhaltigen Kommunikation werden zum Eckpfeiler für einen langfristigen Erfolg unserer Kunden, vor allem, wenn sie global agieren. Hier kann ich meine Erfahrung optimal einbringen und freue mich auf die neue Aufgabe.“

Robert Zwettler kommentiert: „Mit der Verpflichtung von Markus, den ich schon lange kenne, betreuen wir unsere Kunden künftig noch ganzheitlicher. Dieser Gedanke ist integraler Bestandteil der gesamten strategischen Expansion unserer Agentur und wird unseren Vorstoß in Richtung Premium- und Luxus-Segment weiter beflügeln.“

Dorten hat seinen Sitz in Berlin und Stuttgart; mit einem Team von rund 20 festen und freien internationalen Kreativen arbeitet die Kreativagentur für Kunden wie Bosch, Daimler Truck, Ispo, Mercedes oder Zeiss.