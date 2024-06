Wongdoody, eine Kreativagentur und Tochtergesellschaft des Tech-Unternehmens Infosys, beruft Jenna Taffet und Bernd Kunkel in Führungspositionen: Jenna Taffet wird als Strategy Director in EMEA Consumer- und Retail-Brands wie Bonprix, Otto, Rolf Benz und Pierre Fabre betreuen und an Senior Vice President Dennis Dünnwald berichten. Bernd Kunkel wird als Executive Director Strategy EMEA für die strategische Beratung in der Unit Automotive & Manufacturing verantwortlich sein und Kunden wie Bosch Mobility, Sick und Trumpf betreuen. Er berichtet an Senior Vice President Tatjana Enneking.

Jenna Taffet verfügt über mehr als 15 Jahre Erfahrung im Bereich Marketingstrategie und hat zuletzt bei Global Prairie gearbeitet. Zuvor war sie bei Tracy Locke tätig und hat einen Bachelor of Science in Strategic Advertising von der University of Colorado Boulder. „Ihre umfassende Erfahrung und ihre Offenheit, strategische Ansätze mit kreativen Lösungen und modernen Technologien miteinander zu verbinden, wird uns in vielen Themen nach vorne bringen“, sagt Dennis Dünnwald.

Bernd Kunkel ist ebenfalls seit mehr als 15 Jahren im Marketing und in der Beratung tätig, besonders im B2B-Umfeld. Er war zuletzt Consulting Director Business Development bei Agorate GmbH und zuvor bei Plan Net Group und Ogilvy tätig. Er hat einen Abschluss als Marketing & Business Strategist von der ESCEM. „Seine Expertise in den Bereichen digitale Transformation, AI, Subscriptions und Service Design im B2B wird uns helfen, einzigartige Kundenerlebnisse zu schaffen und nachhaltiges Wachstum zu erzielen“, sagt Tatjana Enneking.