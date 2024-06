Large Format Displays in Meetingräumen zählen oft zu den wenigen noch nicht in Digital Signage Netzwerke integrierte Screens. Microsoft und Appspace möchten nun die „One-Trick Pony“ Screens um lebendigen Digital Signage Content erweitern. Im Gegensatz zu anderen Lösungen integriert Appspace direkt in Microsoft Teams Rooms.

In der Standard-Einstellung zeigen inaktive Teams Rooms-Geräte einen statischen Hintergrund mit dem Raumkalender an. Mit der Appspace-Integration können Unternehmen Digital Signage-Inhalte, Nachrichten und Warnungen an ihre Teams Rooms-Geräte senden und Besprechungsbereiche in lebendige Kommunikationsräume verwandeln, während gleichzeitig wichtige Teams Rooms-Informationen wie der Raumname und die Vorschau des Raumkalenders angezeigt werden.

Die auf der Infocomm präsentierte native Appspace-Microsoft Teams Rooms Integration ergänzt die Appspace-App für Teams-Desktop und -Mobilgeräte. Unternehmen informieren Mitarbeiter somit unabhängig ob sie persönlich, hybrid oder remote arbeiten.