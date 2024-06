Kindermann startet eine Zusammenarbeit mit dem AV-Distributor Heuff Sound & Vision in den Niederlanden. Heuff wird die Kindermann-Eigenmarke in den Benelux-Ländern vertreiben. Für den Anbieter von Präsentations- und Konferenztechnik aus dem bayerischen Eibelstadt ist diese Partnerschaft Teil seiner internationalen Expansionsstrategie.

Kindermann hat sein eigenes Produktportfolio im Bereich Konferenzsysteme in den vergangenen Jahren ausgebaut und bietet jetzt unter anderem Tischanschlussfelder, Halterungen und Touchdisplays. Das drahtlose Collaboration-System Klick & Show ist eine von Kindermanns bekanntesten Produkte. Kürzlich stellte das Unternehmen das Modell K-FX Plus vor, Basiseinheit und 4K-Transmitter. Klick & Show K-FX Plus soll sich durch seine universellen Einsatzmöglichkeiten auszeichnen.

„Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Kindermann. Die Qualität der Produkte, aber auch die einfache Installation und Nutzung haben uns sofort überzeugt. Damit können wir unser Portfolio ideal ergänzen und unseren Händlern neue Möglichkeiten eröffnen“, sagt Willem Bakker von Heuff.

„Die Expansion in die Benelux-Länder hat für uns einen hohen Stellenwert. Daher sind wir sehr stolz, dass wir mit Heuff einen starken und kompetenten Distributionspartner für uns gewinnen konnten“, sagt Gerhard Zawatzki, Head of Sales International, Kindermann.