Dass AI und Programmatic bei den diesjährigen Out-of-Home-Favoriten der Cannes Lions in irgendeiner Form auftauchen, ist keine Überraschung. Die Einbindung dieser Technologien in die Kampagnenkreation war auch der ausschlaggebende Faktor, warum sich die Jury des Kreativfestivals in der Kategorie „Outdoor“ für Pedigree und Magnum entschieden: Während Pedigree mittels AI echte Tierheimhunde zu den Hauptcharakteren seiner Hundefutterwerbung machte, dirigierte Magnum die Passanten im kalten Winter mithilfe von Wetterdaten zu den sonnigsten Plätzen.

Haustier-Matchmaking mit AI

Die erste große Siegerkampagne entstand unter der Leitung von Colenso BBDO: „Adoptable“ von Pedigree war eine globale OoH-Aktion, die neben dem Tierfutter der Marke auch die Adoption besitzerloser Tiere bewarb. Ein Machine-Learning-Modell, das Colenso mit Nexus Studios entwickelte, wandelte Fotos echter Tierheimhunde in Studioqualitätsbilder um. Diese konnte man dann in verschiedene Werbeformate einbinden.

Die Agenturen Essence Mediacom und Hyper Media sorgten dann dafür, dass die richtigen Hunde von den richtigen Menschen gesehen wurden. Mittels Geo-Targeting und First-Party-Daten ordnete man die verschiedenen Hunderassen bestimmten Wohngegenden zu. Mittels QR-Code auf den Screens gelangten potenzielle Hundebesitzer zu den Online-Profilen der Tiere auf den Tierheim-Webseiten.

Dieses kurze Video zeigt die AI-Transformation der Tiere:

So verkauft man Eis bei Kälte

Die Magnum-Kampagne „Find Your Summer“ überzeugte einerseits mit ihrer filmischen Schwarz/Weiß-Produktion, andererseits mit der Einbindung von Echtzeit-Elementen in DooH. Der Film porträtierte Menschen, die im Winter kleine Sonnenscheinstrahlen mit einem Magnum genießen. Aus diesem Film schuf Ale Burset dann eine Print- und Outdoor-Kampagne für UK und die Türkei.

Die Kampagne sollte den Eiskonsum auch im Winter boosten: In einigen UK-Städten zeigten DooH-Screens deshalb anhand von Wetterdaten bestimmte Plätze in der Stadt, an denen man Sommermomente finden konnte. Die Kampagne entsprang der Feder von Lola Mullenlowe aus Madrid.

Für die Outdoor Lions waren dieses Jahr ganze 2.053 Beiträge eingegangen. Die Jury zeichnete insgesamt 57 Lions: Neben den beiden Grand-Prix-Siegern gab es 10 mal Gold, 18 mal Silber und 27 mal Bronze.

Zu den Goldgewinnern zählen:

Pressed für Coca-Cola von Ogilvy, New York

The Bigger Draw für The Bigger Draw von Jung Von Matt, Hamburg

In Transit für Callen-Lorde Metropolitan Transportation Authority, NYC LGBT Historic Sites von Area 23

Pub Museums für Heineken von Le Pub, Milan

Meet Marina Prieto für JC Decaux von David, Madrid

Windows für British Airways von Uncommon, London

Clean Sponsorship für Consul von DM9, Sao Paulo

Sightwalks für Sol Clement von Circus Grey, Lima

Coors Light Out für Coors Light von Rethink, Toronto

Die Cannes Lions sind die wichtigste globale Auszeichnung der Werbebranche. Die Awards werden in insgesamt 32 Kategorien verliehen, die neun Überkategorien zugeordnet sind. Out-of-Home zählt gemeinsam mit Audio & Radio, Film sowie Print & Publishing zu den klassischen Medien. Die Verleihung der Awards auf dem Internationalen Festival of Creativity in Cannes begann am Montag und zieht sich über die gesamte Woche.