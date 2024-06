Customer Experience Center Maxhub eröffnet Showroom in London

Maxhub eröffnet seinen zweiten Showroom in Europa: Am 18. Juni 2024 wurde das Maxhub London Customer Experience Center im Stadtteil Chelsea eröffnet. Hier sollen europäische Kunden die breite Palette an UC-Produkten und Display-Lösungen live erleben können. Der Showroom soll auch für Produktschulungen für Handels- und Technologiepartner benutzt werden.

Der Showroom beinhaltet die neuesten Lösungen von Maxhub, beispielsweise das kürzlich vorgestellte 105 Zoll Ultra-Wide 5K-Display mit einem Seitenverhältnis von 21:9 zur Microsoft Front -Row-Unterstützung in Signature Teams Rooms.

Mit dabei ist auch das neue Maxhub Xboard Teams Version 65 Zoll 4K-Touchdisplay mit integriertem Windows 11 IOT-System. Es verfügt über drei eingebaute Kameras mit KI-Funktionen, ein 16-Array Mikrofon, Stereo-Lautsprecher und Zubehör wie Ständer und Stifte. Darüber hinaus wird das Xcore Kit Pro+P30 präsentiert.

„Wir freuen uns sehr über unser neues Customer Experience Center in London. Damit können wir nicht nur unsere neueste Spitzentechnologie für intelligente Arbeitsplätze präsentieren, sondern auch die Zusammenarbeit mit unseren bestehenden und neuen Partnern und Kunden intensivieren“, sagt Cathy Liu, Country Manager UK & Ireland bei Maxhub.

Maxhub ist eine Marke des chinesischen Display-Herstellers CVTE – einer der weltweitgrößten Displayhersteller – und ist seit 2021 in Europa aktiv. Der erste Europa-Showroom wie auch das Logistikzentrum befinden sich in den Niederlanden.