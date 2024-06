Zur diesjährigen Siemens Realizelive sollte den rund 1.500 Teilnehmenden neben freier Sicht auf die Center-Stage aus allen Richtungen auch gleichzeitig eine ideale Darstellung der teilweise filigranen Keynote-Slides geboten werden.

Siemens Event – kreative Lösungen

Doch war die Bühne und der LED-Videowürfel direkt unterhalb einer Glaskuppel geplant, die keine ausreichende Lastaufnahme bietet. Der Nürnberger Eventdienstleister Pave setzte deshalb auf Projektion auf Schwarz. Durch den Einsatz schwarzer Leinwände und sehr heller Projektoren konnte die Dachlast von der Mitte der Halle in die Randbereiche verlagert werden, während Kontrast und Brillanz des projizierten Bildes selbst bei Tageslicht erhalten blieb. Weiterer Vorteil: Die Projektionsleinwände konnten im Laufe des Events szenisch verfahren werden. So verwandelt sich das Set per Knopfdruck zu drei parallel bespielbaren Breakout-Flächen.

MTU – Transparenz steht auch dem Bundeskanzler gut

Auf der ILA in Berlin besuchte der deutsche Bundeskanzler auch den Messestand des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines. Mit CEO Lars Wagner diskutierte er die Zukunft der zivilen und militärischen Triebwerkstechnologien. Komplexe Innovationen, die dynamisch visualisiert werden sollten. Insbesondere das Flying Fuel Cell- und das New Generation Fighter Engine-Modell.

Das Modell des Flying Fuel Cell wurde prominent hinter einem transparenten Touchscreen präsentiert, der zusätzliche Informationen zur Technologie liefert. Ein typischer Use-Case für transparente Displays und den Mehrwert von Digital Signage bei Events.