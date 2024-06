Das invidis Jahrbuch 2024 steht zum kostenlosen Download bereit! Die neueste Edition fokussiert das Thema „Signage & Software“, doch natürlich gibt es auch wieder die aktuellen Markt-Kompasse, Rankings und vieles mehr. Auf 180 Seiten bieten wir der Digital Signage-Branche einen umfassenden Überblick über die Lage des Marktes.

Special zum Thema Software, inklusive Lizenz-Ranking

Die größte Bewegung im Digital Signage-Markt ist aktuell die Verschiebung in der Wertschöpfungskette: Software gewinnt immer mehr Anteil an den Projektbudgets und rückt daher bei allen Anbietern in den Fokus. Nicht nur Integratoren bringen zunehmend ihre eigenen CMS-Lösungen auf den Markt, auch Anbieter aus dem Hardware-Bereich drängen in den Software-Markt. Wie sich diese Bewegung auf den gesamten Markt auswirkt, erklären wir in unserem diesjährigen Special „Signage & Software“.

Das Special beinhaltet auch unser Software-Ranking, das CMS-Anbieter nach der Anzahl ihrer weltweit aktiven Lizenzen einstuft.

Außerdem dabei: Tech-Trends, Retail Media 101 und mehr

Angefangen mit einem aktuellen Marktüberblick deckt das Jahrbuch neben dem Software-Special fünf Themenbereiche ab:

Digital Signage-Markt: die wichtigsten Trends und Themen im Digital Signage-Markt

die wichtigsten Trends und Themen im Digital Signage-Markt Technologie: Produkttrends und herausragende Projekte des letzten Jahres

Produkttrends und herausragende Projekte des letzten Jahres Market Compass: die wichtigsten europäischen und nordamerikanischen Digital Signage-Anbieter im Überblick

die wichtigsten europäischen und nordamerikanischen Digital Signage-Anbieter im Überblick Retail Media 101: die kompakte Übersicht zum stark wachsenden Marktsegment Retail Media

die kompakte Übersicht zum stark wachsenden Marktsegment Retail Media DooH: die Entwicklungen des DooH-Markts in Deutschland und Nordamerika, inklusive einer Karte der ikonischsten Netzwerke der Welt

Digital Signage-Profis oder solche, die es werden wollen, sollten sich diese neue Ausgabe nicht entgehen lassen! Wir wünschen allen Lesern viel Freude. Ein großes Dankeschön geht außerdem an unseren Content-Partner Dave Haynes von Sixteen-Nine, der für uns den nordamerikanischen Markt abdeckt.