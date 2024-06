Kramer übernimmt den britischen Konferenzraum-Integrator Ashton Bentley. Damit will der israelische ProAV-Technologie-Anbieter seine Kompetenz im Bereich UCC erweitern und komplett integrierte Konferenzraum-Lösungen anbieten. Die Übernahme ist laut Kramer Teil einer dreijährigen Strategie, mithilfe derer sich das Unternehmen weg vom Produkt- in Richtung Experience-Anbieter bewegen will.

Ashton Bentley: Spezialist für „Out-of-the-Box“-Systeme

Ashton Bentley ist ein kleinerer, aber überregional tätiger Integrator mit Sitz in Dartford, UK. Er ist für seine „Out-of-the-Box“-Lösungen bekannt, wie zum Beispiel voll integrierte Huddle Spaces, Videokonferenzsysteme oder Konnektivitätslösungen. Alle Lösungen sind laut Ashton Bentley auf Skalierbarkeit für globale Unternehmen ausgelegt. Kramer will mit dem Integrator unter seinem Dach nicht zuletzt auch die Schaffung von ProAV-Standards vorantreiben.

CEO Gilad Yron unterstreicht UCC-Engagement

Gilad Yron, CEO von Kramer, sagt: „Diese Übernahme ist ein weiterer Meilenstein in unserem Engagement und unserer Investition in das Ökosystem der Unified Communication and Collaboration. Die ‚Out-of-the-Box‘-Lösung von Ashton Bentley, zusammen mit Kramers breitem Portfolio, bietet eine einzigartige, vollständig integrierte Lösung zur weiteren Verbesserung des hybriden Meeting-Erlebnisses. Jede Übernahme dreht sich um Menschen. Ich bin überzeugt, dass die Begeisterung und Leidenschaft, die das Ashton Bentley-Team mitbringt, eine hervorragende Ergänzung für die Kramer-Familie sein wird.“

Die drei Ashton-Bentley-Gründer Roger McArdell, Roger Vinton und Tony Leedham kommentieren: „Kramers globale Marktreichweite und Produktsynergien ermöglichen es uns, unsere innovativen Lösungen einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Das gesamte Team freut sich darauf, zu Kramers Vision beizutragen und die Grenzen der AV-Technologie im UCC-Bereich weiter zu verschieben.“

Übernahme soll Kramer zum Umsatzziel verhelfen

Kramer hat mit seinen mehr als 40 Jahren am Markt eine lange Historie als ProAV-Anbieter. In den letzten Jahren widmete sich das Unternehmen seiner Modernisierung und wendete sich ab von der reinen Produktentwicklung hin zur Schaffung ganzer Lösungen. Vor allem die Themen AVoIP, Experience und Software schrieb sich Kramer auf die Fahne. So erweiterte Kramer sein Ökosystem in diesen Bereichen und launchte zuletzt die übergreifende ProAV-Plattform Panta Rhei.

Anfang 2023 hatte Kramer zudem das ehrgeizige Ziel angekündigt seinen Umsatz innerhalb von zwei Jahren verdoppeln zu wollen. Die Übernahme von Ashton Bentley soll zweifelsohne helfen, dieses Ziel bis 2025 zu erreichen.