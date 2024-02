Eine Plattform für alles – diesen Trend stieß Samsung mit VXT in der Digital Signage-Welt an. Etwas ähnliches initiierte Kramer auf der ISE 2024 mit Panta Rhei für die ProAV-Welt. Panta Rhei ist das neueste Software-Angebot des israelischen Traditionsunternehmens, das in den vergangenen Jahren seinen Fokus auf die Themen AVoIP, Experience und Software verlagerte. Panta Rhei vereint alle drei.

Die Idee hinter Panta Rhei ist es, den gesamten AV-Lebenszyklus über eine einheitliche Plattform zu steuern. Mit der Plattform schlägt Kramer nun erstmals auch die Brücke zu AV-Steuerungssystemen von Drittanbietern wie Crestron. Grob gesagt vereint Panta Rhei Funktionen für Systemintegratoren, IT/AV-Manager und End-User. Die Plattform setzt sich aus sechs verschiedenen Services zusammen, die für die verschiedenen User-Gruppen designt sind.

Für End-User, IT und Integratoren

Das Besondere an Panta Rhei ist, dass es all diese User-Gruppen auf einmal bedient. Systemintegratoren können damit AV-Systeme konfigurieren; IT-Departments nutzen die Plattform beispielsweise für Remote Management und End User für ihre Meetings. Integrieren lassen sich nicht nur AV-Hardware von Kramer selbst, sondern auch von anderen Herstellern. Auch Software-Anwendungen lassen sich von Drittanbietern integrieren, wie zum Beispiel Crestron oder Collaboration-Plattformen wie Slack oder Teams. Das Ganze ist ein SaaS-Angebot und basiert auf einem Abo-Modell, das nach Services abrechnet. Die Anzahl der integrierten Geräte ist dabei egal.

Die sechs Services in Panta Rhei sind:

Setup und Management: Systemintegratoren können AV-Systeme auf Panta Rhei konfigurieren und verwalten, sowohl vor Ort als auch remote.

Panta Rhei ist gewissermaßen eine Weiterführung der Strategie, die Kramer auf der ISE 2023 anstieß: Weg von Produkten, hin zu Experiences. Dafür hatte der damals neue CEO Gilad Yron angekündigt, 50 Prozent der R&D-Investitionen in Software fließen zu lassen. Ein Ziel war es, verstärkt Endkunden anzusprechen. Auf der ISE 2024 stellte Kramer mit Panta Rhei nun das Ergebnis dieser Investitionen vor.

Auf der Roadmap für 2024 steht, noch mehr 3rd-Party-Integrationen durchzuführen. 2025 will Kramer dann erweiterte Managed Services zur Verfügung stellen.