Dave Haynes ist quasi der OG-Fachjournalist der Digital Signage-Branche. Wir schätzen seinen kritischen Expertenblick sehr und arbeiten deshalb seit Jahren mit ihm für Neuigkeiten aus dem nordamerikanischen Markt zusammen, nicht zuletzt für das invidis Jahrbuch. Auf dem DSS Europe 2024 in München trat er in drei Panels als Moderator und Speaker auf. Die gibt es jetzt zum Nachhören im Sixteen-Nine-Podcast:

Der Industry Wake-up-Call

Nicht alles in der realen Welt entspricht dem Glanz und Glamour der Vorzeigeprojekte, über die wir gerne schreiben. In diesem Wake-up Call geht es um Digital Signage-Faux-Pas, die einem leider zu oft im Alltag begegnen. Während Florian Rotberg und Stefan Schieker einige fehlerhafte Projektbeispiele zeigen, geht Dave Haynes auf die Sünden der Marketing- und Kommunikationsabteilungen ein. Eine ehrliche, aber unterhaltsame Analyse der Branche. Hier die Folge „A Wake-up Call for the Industry“:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.podbean.com zu laden. Inhalt laden

IT-Security: Wichtige Einblicke und Trends

IT-Security wurde in der von silo-architektonisch dominierten Digital-Signage-Industrie lange vernachlässigt. Doch heutige CMS-Plattformen sind API-first, datengetrieben und voll vernetzt. Sichere und zertifizierte Plattformen sind eine Mindestanforderung für große Unternehmenskunden, die Regierung und zunehmend auch KMU-Kunden. Was sind die heutigen IT-Sicherheitsbedrohungen im Allgemeinen und welche Auswirkungen haben sie auf Digital Signage? Dave Haynes spricht darüber mit den beiden Experten Peter Critchley, CEO von Trison UK, und Craig Francis, Digital Signage Partner Manager bei Google ChromeOS EMEA. Hier die Folge „IT Security: Key Insights and Trends“:

Klicken Sie auf den unteren Button, um den Inhalt von www.podbean.com zu laden. Inhalt laden

Vertikale Marktvariablen – wie man sich anpasst

Von DooH über Retail bis hin zu Konferenzräumen: Im Digital-Signage-Business dreht sich alles um vertikale Märkte. Und die haben sehr unterschiedliche Anforderungen und ganz eigene Pain Points. Anbieter müssen ihre Strategien und Produkte entsprechend anpassen. Aber wie identifiziert man diese Pain Points? Und wie stellt man ein Portfolio auf, das verschiedene vertikale Märkte bedient? Darüber spricht Dave Haynes in diesem Talk mit Jan Reiners, Sales Executive bei Broadsign, Tim Hoddy, VP Sales Europe bei Uniguest, und Peter Critchley, CEO von Trison UK. Hier die Folge „Adapting to Vertical Market Variables“: