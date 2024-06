Sowohl Android wie auch ChromeOS sind Ökosysteme von Google. Doch während es von ChromeOS immer nur eine aktuelle Version gibt, sind von Android hunderte von unterschiedlichen Versionen (Forks) am Markt. Jeder Hardwarehersteller kann seine Version von Android definieren – die Kompatibilität der unterschiedlichen Android-Versionen ist eine der großen Herausforderungen in der Digital Signage-Branche. Das könnte sich mit dem Mittwoch-Announcement von Google in den nächsten Jahren ändern.

Google hat mit ChromeOS ein eigenständiges robustes Betriebssystem entwickelt, das neben Education nun auch zunehmend im Digital Signage-Bereich und bei Kiosksystemen eingesetzt werden soll. Bisher waren Android und ChromeOS bereits eng verwandt. In den kommenden Monaten soll die Verzahnung noch deutlich größer werden, meldet Google in einem Blogeintrag:

“Um den Nutzern weiterhin schneller und in noch größerem Umfang neue Google AI-Funktionen zur Verfügung zu stellen, werden wir Teile des Android-Stacks, wie den Android Linux-Kernel und Android-Frameworks, als Teil der Grundlage von ChromeOS übernehmen. Der Linux-Kernel von Android und das Android-Framework werden Grundlage von ChromeOS sein.“ Was schon fast dazu führt, dass ChromeOS eher nur noch ein „Android Fork“ für Desktopgeräte ist und kein eigenes Betriebssystem mehr darstellt. Schon der Bluetooth-Stack ist in Android und ChromeOS mit Version 122 gleichgestellt.

Die Anpassungen und das Zusammenwachsen von Android und ChromeOS im Tech-Stack beginnen jetzt, werden aber laut Google erst in einiger Zeit für Nutzer verfügbar sein. Google hat intern bereits die Betriebssystem-Entwicklungsteams von Android und ChromeOS zusammengelegt.