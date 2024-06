Ihre neuesten Fahrzeugmodelle als Pop-up-Experience in Innenstädten zu präsentieren – das machen Automobilmarken schon länger. So gesehen auch diesen Winter in Wien: Audi hatte während der gesamten Wiener-Eistraum-Saison einen SQ8 Sportback E-Tron am Rathausplatz platziert. Die Installation war ein einziges Hurra für Digital Signage-Liebhaber, denn sie zeigt eine vorbildhafte Verwendung von transparenter LED.

Die Installation hatte drei Dimensionen: Der transparente LED-Screen bildete die Front des Kastens und gab den Blick auf den Wagen und eine weitere LED-Wand im Hintergrund frei. Die Grafik-Engine Unreal Engine verteilte dynamischen Content über die beiden LED-Wände. Ein Pixera-Medienserver von AV Stumpfl koordinierte die Inhalte und spielte sie nach Cue-Befehlen ab. Die Medienproduktion hatte die Firma Pansound aus Sankt Georgen bei Salzburg übernommen.

Ziel dieser Digital-out-of-Home-Aktion war es, die virtuelle und reale Welt auf besondere Weise miteinander verschmolzen, wie Bernhard Loos erklärt, Head of Marketing & Sales Audi Austria bei Porsche Holding. Mit dem Wiener Eistraum konnte Audi auch mit genug Zuschauern rechnen – 650.000 Besucher zählte die Open-Air-Kunsteisbahn in ihrer 29. Saison. Da transparente LED-Screens für gewöhnlich nur beschränkte Helligkeit bieten, wird die Installation jedoch erst gegen Abend ihre volle Leuchtkraft erzielt haben.

Dieses Video zeigt die Wirkung der LED-Wände in der Dunkelheit: