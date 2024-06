Gemeinsam mit der Agenturgruppe Pilot haben Ahmad Hoteit und Ben Moser Pilot Suisse gegründet. Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter sind seit vielen Jahren im Schweizer Markt tätig und als langjährig eingespieltes Team in der Branche sehr gut vernetzt.

Die Agentur mit Sitz Zürich will sich vor allem an Schweizer Challenger-Brands wenden – unter anderem in Bereichen wie Geomarketing, Retail Media, integrierte Bewegtbildwerbung oder Kreationsoptimierung. Dafür kann Pilot Suisse auf das komplette Leistungsspektrum der Pilot-Agenturgruppe zugreifen. Zu den Startkunden gehören das Juwelierhaus Graff Diamonds und Haier, einer der weltweit führenden Hersteller von Haushaushaltsgroßgeräten.

Erfahrung in der Schweiz

Ahmad Hoteit war seit 2007 in unterschiedlichen globalen Media-Networks tätig – zuletzt bei Mediacom Schweiz als Managing Partner. Ben Moser kommt ebenfalls von der Mediacom Schweiz, die er viele Jahre als CEO geführt hat. Insgesamt blickt er auf mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Schweizer Marketing- und Mediabranche zurück.

„Als inhabergeführte Agentur verstehen wir die konkreten Herausforderungen und Sorgen unserer Kund*innen, mit denen sie im Schweizer Markt konfrontiert sind“, sagt Ben Moser. „Daher beginnt unsere Zusammenarbeit weit vor dem Mediabriefing – ganzheitlich, partnerschaftlich und mit einer breiten Marketing-Perspektive.“

Pilot Suisse wird zudem die Rolle als Local-Planet-Agentur für den Schweizer Markt einnehmen. Als Netzwerk unabhängiger Mediaagenturen vereint Local Planet Agenturen aus 149 Märkten – mit einem Billing-Gesamtvolumen von rund 17,2 Milliarden US-Dollar.

Partnerschaft mit Local Planet betont

„Der Schweizer Werbemarkt stellt hohe Anforderungen, wenn Marken die optimale Wirkung ihres Werbebudgets erreichen wollen. ‘One size fits all’-Strategien und traditionelle Konzepte sollte man unbedingt vermeiden“, ergänzt Uli Kramer, Mit-Gründer und Geschäftsführer von pilot und verantwortlich für die internationalen Aktivitäten der Agenturgruppe. „Mit neuen Ansätzen im klassischen wie im digitalen Bereich können sich Challenger Brands wertvolle Vorteile verschaffen und gegen ihre Wettbewerber punkten. Diese Marken mit viel Verständnis für die Besonderheiten der Schweiz sowie dem Zugriff auf alle Kompetenzen der pilot Agenturgruppe erfolgreich zu machen, ist zusammen mit Ben und Ahmad unser Ziel.“

Dies sei allerdings nicht der Start einer großen Internationalisierungs-Initiative von Pilot. Man wolle weiterhin auf die enge Zusammenarbeit mit den Partnern im globalen Local-Planet-Agenturverbund setzen.