Navori Labs, Anbieter der Digital Signage-Software QL, erhält die SOC 2 Typ II Zertifizierung. Dieses branchenweit anerkannte Zertifikat soll bestätigen, dass ein Unternehmen definierte Standards für Datensicherheit, Vertraulichkeit und Datenschutz einhält. In Europa entspricht das dem ISO 27001 Zertifikat. Zu den Software-Anbietern mit Digital Signage-Lösungen, die sich bereits der Prüfung unterzogen, gehören SignageOS, Intuiface und Grassfish.

Die SOC 2 Typ II Zertifizierung erfordert eine unabhängige Prüfung der internen Kontrollen über einen bestimmten Zeitraum. Das soll ein hohes Maß an Sicherheit und Datenschutz gewährleisten, was besonders wichtig für Anbieter von Digital Signage-Software ist, die häufig sensible Daten verarbeiten.

Navori verpflichtet sich mit diesem Zertifikat, seine Software-Lösung strengen Kontrollen, kontinuierlicher Überwachung und regelmäßigen Audits zu unterziehen. Der Anbieter will damit sicherstellen, dass auch die offene offene Architektur und die proprietären API hohe Datenschutzstandards erfüllen, was sie für Branchen wie Einzelhandel, Unternehmenskommunikation, Gesundheitswesen und Transportwesen attraktiv machen soll.

Navori Labs hatte zuvor im April 2023 die SOC 2 Typ I Zertifizierung erlangt. Jerome Moeri, CEO von Navori, sichert zu, dass sein Unternehmen auch weiterhin in Sicherheitsinfrastruktur und -prozesse investieren will, um den Anforderungen der Kunden und der Branche gerecht zu werden.