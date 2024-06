Der europaweit tätige DooH-Netzwerkbetreiber Ocean Outdoor hat einen Wechsel auf der Führungsebene angekündigt: Stephen Joseph, COO und CFO von Ocean, wird mit Wirkung zum 1. Januar 2025 zum Chief Executive Officer der Gruppe ernannt. Er wird die Nachfolge von Tim Bleakley antreten, der der in die Rolle des Chairman of the Board von Ocean wechseln wird. Nach Angaben von Ocean ist der Wechsel Teil eines seit langem geplanten CEO-Nachfolgeprozesses.

Stephen Joseph kam 2009 als CFO zu Ocean; 2012 wurde er COO und war für die Bereiche Personal, IT, Recht, Handel, Vermieter und Investor Relations zuständig. Nach dem Abschluss einer Reihe von Fusionen und Übernahmen wurde er 2019 zum Group CFO und COO ernannt.

Der 43-Jährige sagt: „Ich fühle mich geehrt, die Rolle des Group CEO von Ocean zu übernehmen, einem Unternehmen, das für Innovation steht und den Status quo herausfordert, indem es ikonische und preisgekrönte Momente und Kampagnen an ikonischen Orten durch die Kunst der Außenwerbung schafft.“

Stephen Joseph ist gelernter Wirtschaftsprüfer, der seine Ausbildung bei KPMG absolvierte.

Sicherstellung eines nahtlosen Übergangs

Der ehemalige CEO Tim Bleakley kam 2010 zu Ocean Outdoor und löste Andrew Oldham ab. Gemeinsam mit Stephen Joseph überwachte er drei Phasen von Private-Equity-Investitionen, gefolgt von drei Übernahmen in Großbritannien und vier Übernahmen in den Nordics und den Niederlanden. Seit 2022 ist Ocean Outdoor ein privates Unternehmen und wurde zu einem Partnerunternehmen der Investmentgesellschaft Atairos. In seiner neuen Rolle als Vorstandsvorsitzender wird er für einen nahtlosen Übergang sorgen.

„Da wir in die nächste Phase unserer Reise eintreten, ist jetzt der richtige Zeitpunkt für einen Wechsel in der Führung. Stephen ist eine bewährte Führungspersönlichkeit mit umfassender Erfahrung im Bereich der Außenwerbung und die richtige Person, um Ocean in die nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu führen“, sagte Tim Bleakley.

Melissa Bethell, die derzeitige Vorstandsvorsitzende von Ocean, fügte hinzu: „Im Namen von Atairos, dem Mehrheitseigentümer von Ocean, und dem gesamten Vorstand von Ocean möchte ich Tim für seine Führungsqualitäten und seine zahlreichen Beiträge zu Ocean während seiner Amtszeit danken. Tim hat den Wandel von Ocean von einem Start-up mit neun Mitarbeitern zu einer kreativen Kraft und einem führenden DOOH-Unternehmen in sieben europäischen Ländern begleitet.“

Der jüngste Schritt von Ocean war das Engagement auf dem deutschen Markt mit der Eröffnung einer Niederlassung unter der Leitung des ehemaligen Ströer-SVP Christopher Samsinger.