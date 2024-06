The Royals Neues Luxus-DooH in Dubai

Fast majestätische ragen diese Screens über eine große Straße in einer der wohlhabendsten Ecken von Dubai: Palm Jumeirah. Der Außenwerber Hypermedia launchte hier ein neues DooH-Netzwerk. Die sechs Screens sind auf mehreren Ebenen besondere Werbeträger: Zum einen setzten sie mit ihrem Standfuß einen neuen architektonischen DooH-Standard. Zum anderen sind sie so angeordnet, dass sie einander die Sicht nicht versperren und man Kampagnen auf den Screens synchronisieren kann. Vom richtigen Punkt aus fotografiert ergibt das eine exzellente Social-Media-Erweiterung.

Die sechs neuen Screens nennen sich „The Royals“. Sie sind in Dreiergruppen am Ein- und Ausgang von Palm Jumeirah platziert. Für die Inbetriebnahme am 4. Juni hätte man sich keinen besseren Werbekunden wünschen können: Chanel inszeniert derzeit auf allen Flächen eine synchronisierte Kampagne. Auf jedem zweiten Screen erscheint das Logo auf arabisch, dann auf englisch.

„Dies ist nicht nur eine Werbemöglichkeit – es ist ein Tor, um ein durchschlagendes Statement abzugeben, die Markenpräsenz zu steigern und den ROI in einer weniger überladenen Umgebung zu maximieren, um sicherzustellen, dass Ihre Markenbotschaft bei einem speziellen wohlhabenden Publikum auffällt“, sagt Philip Matta, CEO von Hypermedia. Das Unternehmen betreibt mehrere DooH-Netzwerke in den Arabischen Emiraten, unter anderem in der Dubai. Die Screens haben oft wenig mit den nüchternen Stelen zu tun, die man hierzulande gewohnt ist. Fast alle sind Sonderformate, die sich in die Architektur der Umgebung einfügen.

„The Royals“ ist die Krönung dieses Portfolios und richtet sich ganz klar an Luxusmarken, die von den rund 5 Millionen jährlichen Besuchern in bester Shoppinglaune profitieren möchten. „The Palm Jumeirah bietet das ultimative luxuriöse Inselleben mit einem enormen Potenzial, vermögende Privatpersonen an strategisch wichtigen Standorten anzusprechen und zu fesseln“, sagt Habib Wehbi, Chairman und Group CEO der W Group Holding.

Hier ein Einblick in die Entstehung des Netzwerks:

Um die Mobilitätsanalyse für die Standorte zu optimieren und dementsprechende Kampagnenplanung zu bieten, gründete die W Group Holding eine eigene Tochtergesellschaft, die sich DXTA Technology nennt. Im Gegensatz zu Technologien, die Geo-Zäune um OoH-Standorte betrachten und Geräte-IDs in der Nähe erfassen, modelliert DXTA Technology die Daten, um den Publikumsverkehr vorherzusagen.

In Zukunft will Hypermedia noch mehr solcher Luxus-Netzwerke eröffnen und die Emirate DooH-technisch weiter erschließen.