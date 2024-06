Insbesondere digitale Menüboards benötigen eine Realtime-Steuerung der Inhalte durch Mitarbeiter vor Ort im Restaurant. Menüverfügbarkeiten müssen in Echtzeit angepasst werden, am besten gesteuert über die Touchscreens vom E-POS-Systemen. Bisher erfolgt das Content-Management in der Regel durch den Restaurant-Manager über einen separaten PC im Restaurant oder über einen Mobile-App.

Die Integration von Tripleplay in die nordamerikanischen E-POS-Systeme von Venue Next, Shift 4, Kappture und Cheq ermöglicht nun die Bedienung der Digital Signage Screens direkt am Kassensystem. Ermöglicht wird die einfache Integration über die Headless-CMS-Architektur von Tripleplay, die anders als klassische CMS-Systeme sehr einfach über andere CMS-Interfaces wie zum Beispiel die bereits auf den E-POS-Systemen installierte CMS steuern lassen.