Der international tätige ProAV-Anbieter Datapath mit Hauptsitz in UK hat Julia Baumgartner zum Business Development Manager DACH ernannt.

Julia Baumgartner bringt fundierte Kenntnisse im audiovisuellen Bereich mit, insbesondere im Bereich KVM und Steuerung. Zuvor war sie 8 Jahre bei KVM-Tech Electronic gmbh tätig, wo sie vom internationalen Vertrieb bis zum Managing Director aufstieg.

In ihrer neuen Rolle wird Julia Baumgartner eng mit Vladimir von Kendjelic-Gorcey, Datapaths Sales Manager für die DACH-Region und den Westbalkan, zusammenarbeiten, um das Neugeschäft voranzutreiben – insbesondere Lösungen, die Datapaths Aetria-Lösung für Kontrollräume und Multi-Source-Video-Management beinhalten.

Phil Davenport, Director of Sales and Operations EMEA, kommentiert: „Wir freuen uns, diese Ankündigung zu machen und Julia in der Datapath-Familie willkommen zu heißen. Julia bringt ein technisches Know-how und mehrsprachige Fähigkeiten mit, die sie zur idealen Besetzung für diese Position machen. Die DACH-Region ist ein Schlüsselgebiet für Datapath, und mit Julia an der Seite von Vladimir haben wir ein starkes Vertriebsteam, das sicherstellt, dass bestehende und neue Kunden in der Region den bestmöglichen Service erhalten.“