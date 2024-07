Die EM 2024 wurde von DooH nicht nur für Werbekampagnen genutzt – auch die Spiele und Spielergebnisse selbst lieferten relevanten und aktivierenden Content. Beispiele dafür gab es in der DACH-Region viele – von der Telekom-Ströer-Kooperation bis zu diversen DooH-Aktionen in Österreich.

Hier nutzte Gewista in Zusammenarbeit mit der Kreativagentur Tunnel23 Dynamic Content Optimization, um die Kampagne eines Wettanbieters mit EM-Daten zu füttern. Wie nun bekannt wurde, kam diese Technik auch in Zusammenarbeit mit der Krone-Zeitung zum Einsatz, um aktuelle Kronen-Beiträge zur EM live auf den digitalen Gewista City Lights auszuspielen.

Dabei zeichnete Tunnel23 nicht nur für die direkte technische Verbindung zur Redaktion verantwortlich, sondern auch für die visuelle Gestaltung sowie die technische Anbindung der Anzeigen an die jeweiligen Datenbanken.

„Gemeinsam mit der Kronen-Zeitung und Tunnel23 haben wir technisch ausgereizt, was momentan machbar ist. Wir freuen uns auf viele künftige Kampagnen, die Brands, dank dynamischer Inhalte, noch stärker mit Relevanz aufladen“, kommentiert Franz Solta, CEO bei Gewista.

invidis Kommentar: Medien und Media verschmelzen

Dass Spielstände in Echtzeit auf DooH-Stelen übertragen werden, hat man bei dieser EM zur Genüge gesehen. Auch dass in Kooperationen News auf Digital-out-of-Home übertragen werden, ist nicht Neues. Doch in Zeiten von Leserschwund ist für traditionelle Medien ein zusätzlicher Kanal viel wert. Gerhard Valeskini, Krone-Verlag-Geschäftsführer, nannte die Gewista-Kooperation „wegweisend“.

„Beeindruckend zu sehen, dass der Newsticker von Krone.at (zu den Toren bei den Spielen der Österreicher) innerhalb einer Minute auf über 600 OoH-Stellen von Gewista zu sehen war“, führt der Geschäftsführer weiter aus.

Doch auch DooH profitiert in Zeiten, in denen Außenwerbung in der Kritik steht, von der Relevanz, die redaktionelle Inhalte bringen. Außenwerber sehen sich zunehmend in der Rolle von Publishern, die Synergien zeigen sich auch durch den jüngsten Einstieg der NZZ bei APG|SGA. Dies könnte eine erste Manifestation davon sein, wie sich in Zukunft Außenwerbung und Publsihin noch stärker verzahnen werden.