Viel hat die Öffentlichkeit zu dieser EM über LED-Banden und deren virtueller Überblendung diskutiert. Auch invidis hat sich eingeklinkt und über die Mgölichkeiten von dynamischer LED-Banden-Werbung berichtet.

Nach dem Ausscheiden der deutschen Mannschaft ist nun wieder ein Fokus auf der Bundesliga, und hier gibt es nun auch Neuigkeiten, die die LED-Bandenwerbung betreffen: Der deutsche Meister und DFB-Pokalsieger Bayer 04 Leverkusen nutzt ab der Saison 2024/2025 die SaaS-Lösung von Gipedo, um seine Bandenwerbung und alle verbundenen After-Sales-Prozess zu automatisieren.

Fußball, König der Sportvermarktung

Die datengestützte Lösung von Gipedo bietet Vermarktungspotenzial für viele Sportarten, doch der größte potenzielle Markt in Deutschland ist und bleibt der Fußball. Gipedo berichtete immer wieder von neuen Vereinen aus 2. und 1. Bundesliga, die nun das System nutzen. Nun ist auch der amtierende deutsche Meister dabei, der als Marke attraktiv für nationale und internationale Werbepartner ist – und in diesem Jahr bereits in LED-Technologie für Fernsehübertragungen investiert hat.

Bisher verlief der After-Sales-Prozess auch bei Bayer 04 Leverkusen manuell. Nach Vertragsabschluss mit einem Werbepartner wurden die Creatives erstellt und per File-Sharing-Tools übermittelt. Die technische Überprüfung und Planung der Ausspielung erfolgten manuell, was Ressourcen beanspruchte.

Mit dem Gipedo-System werden diese Prozesse automatisiert: vom Einsammeln und automatisierten Freigaben der Creatives bei den Partnern über das Erstellen der Playlist für jeden Spieltag bis zur Übergabe an das Playout-System der jeweiligen Bandendienstleister im Stadion.

Von der Creative-Prüfung bis zur Ausspielung

Dabei dient der Gipedo Workspace dem Verein als zentrale Plattform für das Management seiner Werbebanden. Zudem enthält die Plattform Services für die Inventarverwaltung und für das Creative-Management. Diese sind an die Aufgaben der Marketing-Teams von Clubs, Ligen und Vermarktern angepasst.

Creatives werden auf dem Workspace hochgeladen und die technischen Spezifikationen beim Upload automatisch geprüft. Bayer 04 und seine Werbepartner erhalten direkte Rückmeldung, sollten einzelne Spezifika des Creatives, zum Beispiel die Pixelgröße, nicht korrekt sein. Auch die Playlist der Bandenwerbung wird im Workspace nicht mehr manuell erstellt, sondern auf Knopfdruck über den AI-Playlist-Builder. Hierfür bestimmt Bayer 04 die Spezifika der Creative-Anordnung für den jeweiligen Spieltag, die Plattform übernimmt den Rest. Änderungen werden per Drag-and Drop-vorgenommen. Die Übergabe an den technischen Operator im Stadion erfolgt über eine Schnittstelle im kompatiblen Format und inklusive aller Creatives.

Mit Parallel-Ads-Technologie

„Mit der Lösung von Gipedo verschlanken wir sowohl interne als auch externe Abstimmungsprozesse in Hinblick auf die Content-Anlieferung unserer Werbepartner und auf die Erstellung von LED-Banden-Playlists. Wir erhoffen uns von der Partnerschaft eine erhebliche Effizienzsteigerung im täglichen Arbeiten sowie eine hochwertige Kommunikationsplattform für die Detailabstimmung mit unseren Partnern und Sponsoren“, kommentiert Josua Lehr, Leitung Pre-Sales und Produktentwicklung B2B bei Bayer 04 Leverkusen.

Für die Darstellung unterschiedlicher Werbungen in internationalen Ausspielungen nutzt Bayer Leverkusen die Parallel-Ads-Technologie, bei der auf der LED-Bande gleichzeitig Bilder in unterschiedlichen Frequenzen gesendet werden. Dieser „Wechsel“ wird vom menschlichen Auge nicht wahrgenommen, Spezialkameras können aber die unterschiedlichen Motive einfangen. Dies Art Werbe-Skalierung wird vom Gipedo-System unterstützt, die Lösung kann auch aber auch mit virtuellen Überblendungen arbeiten. Der Workspace ist laut Gipedo mit allen Playout-Systemen in Stadien und Virtual-Advertising-Providern kompatibel.

