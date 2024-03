LED-Banden sind in Fußballstadien mittlerweile zum Standard geworden. Kein Bundeszweitligist, der ohne diese zusätzliche Werbeeinnahme auskommt. Wie diese gebucht und vermarktet werden, ist allerdings noch unterschiedlich. Hier setzen viele Lösungsansätze an, wie unter anderem das invidis-Interview mit Gipedo zeigt. Gerade die großen Clubs suchen nach Möglichkeiten, diese auch in ihren internationalen Spielen zielgerichteteter und standardisierter zu vermarkten.

Einen großen Technologie-Schritt hat Bundesliga-Meisterschaftsanwärter Bayer 04 Leverkusen nun getan: Laut eigener Aussage die Werkself als Erster Bundesligist seitens der DFL eine stadionspezifische Zulassung zur Nutzung der sogenannten Parallel Ads-Technologie des Anbieters TGI Sport in der Saison 2023/24 erhalten. Dies ermöglicht es Leverkusen, unterschiedliche Werbepartner im nationalen und internationalen TV-Signal auf den LED-Banden der Bayarena zu zeigen.

Ähnliche Lösungen gab es bereits, bei diesen wurden aber die unterschiedlichen Werbemotive nachträglich auf der Bande eingefügt. Bei der Parallel-Ads-Technologie zeigen die Banden tatsächlich allle Werbungen gleichzeitig – in verschiedenen Frequenzen. Das menschliche Auge nimmt weiterhin nur eine Werbung wahr, aber Kameras, die auf die bestimmten Intervalle eingestellt werden, können die anderen Bilder übertragen. Somit ist das Zeigen von bis zu vier unterschiedlichen Werbungen in verschiedenen Streams möglich.

„Die Parallel Ads-Technologie ermöglicht es uns, im Zuge unserer Internationalisierungsstrategie und Auslandsvermarktung in internationalen Zielmärkten spezifische Werbung auszuspielen. Das können zum einen Partner sein, die in diesen Zielmärkten werben wollen. Zum anderen kann das System auch genutzt werden, um etwaige internationale Klub-Aktivitäten zu bewerben“, erklärt Markus Breglec, Chief Marketing & Innovation Officer bei Bayer 04.

So wird künftig neben dem bestehenden Feed für die DACH-Zielregion auch ein internationales Feed mit paralleler Werbung produziert. Bayer 04 konnte bereits erste Partner für die Ausspielung von Werbebotschaften in internationalen Zielmärkten gewinnen.

