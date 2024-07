Das Korean Institute of Machinery and Materials, kurz KIMM, hat einen neuen transparenten Hintergrund-Screen für Projektionen entwickelt. Der Nano-Screen NTS wird im Rolle-zu-Rolle-Verfahren hergestellt und soll ein sehr gutes Projektionsbild mit einem Sehwinkel von 170 Grad ermöglichen. Gleichzeigt erhält aber NTS die Transparenz, während das Projektionsbild sowohl von hinten als auch von vorne gesehen werden kann.

Die Basis des NTS bildet eine Folie, die so dünn wie ein menschliches Haar ist und aus einer gleichmäßigen Schicht von Titandioxid-Partikeln mit einem Durchmesser von 100 Nanometern besteht.

Gleichzeitig kann die Folie mit einem Polymer Dispersed Liquid Crystal Film (PDLC) kombiniert werden; durch diesen kann durch die Veränderung des elektrischen Felds die Transparenz verringert werden, wenn es das Umgebungslicht erfordert oder das Projektionsbild deutlicher gezeigt werden muss.

Rolle-zu-Rolle-Fertigung

Der NTS kann in der preiswerten Rolle-zu-Rolle-Massenproduktion gefertigt werden und soll sich auch für Outdoor-Anwendungen eignen. Im Juni wurde ein NTS im Außenbereich der „Youth Mall“ in Korea installiert. Zudem wird der NTS auf der Internationalen Ausstellung für Nanotechnologie, auch bekannt als „Nano Korea 2024“, Anfang Juli in Ilsan vorgestellt.

Entwicklungspartner von KIMM für den NTS war das Unternehmen Meta2People.

Das Institut sieht als Anwendungen des NTS vor allem den Retail und die Architektur, um zum Beispiel Projektionen in Schaufenstern zu ermöglichen.

Anwendungen für Rückprojektionen gibt es immer wieder, wie dieses Projekt um die NBA Finals zwischen den Boston Celtics und den Dallas Mavericks zeigt.