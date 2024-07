Global Manufacturing PPDS produziert jetzt auch in Indien

PPDS platziert einen Teil seiner Fertigungskette für Digital Signage-Produkte nun auch in Indien, genauer gesagt in Mumbai. Hierfür hat sich der Hersteller mit dem indischen Unternehmen Mirc Electronics zusammengetan, das sich seit 1981 auf die Herstellung von LED- und LCD-Fernseher spezialisiert hat und mittlerweile mehr als 50.000 Mitarbeiter beschäftigt. Neben seinen Eigenprodukten bietet Mirc auch die Montage von Produkten für weltweite Technologieunternehmen an.

PPDS betont, dass der Entscheidung ausgiebige Standortbesuche und -kontrollen – einschließlich einer gründlichen Prüfung der Arbeitsbedingungen und der Politik in Bezug auf Elektroschrott und Nachhaltigkeit – vorausging. Für die Zusammenarbeit hat der Hersteller ein Spezialistenteam zusammengestellt, dass die Qualitätsstandards für die in Indien hergestellten Produkte – die auch ausschließlich auf dem indischen Markt vertrieben werden – sicherstellen soll.

Das erste gelaunchte Produkt, das in Indien fertiggestellt wird, sind die 43-Zoll-Displays der Philips Signage Q-Line. Sie eignen sich unter anderem für den Einsatz in öffentlichen Einrichtungen, im Einzelhandel, für Corporate, Bildung, Gastronomie, Sportstätten und Kinos.

Ein großer Markt, auch für Signage

Die globale Erweiterung von PPDS ist auf die „Make in India“-Initiative der indischen Regierung abgestimmt, die 2023 ins Leben gerufen wurde und Unternehmen dazu ermutigen soll, Produkte direkt in Indien zu fertigen . Dadurch sollen bis zu 100 Millionen Arbeitsplätze geschaffen werden. PPDS will mit voraussichtlich rund 400 Jobs dazu beitragen.

Doch auch die Pläne von PPDS selbst sehen eine beschleunigte Investitions- und Expansionsstrategie in der Region vor. „Indien ist ein sehr wichtiger Markt für PPDS, mit einigen unglaublichen Möglichkeiten, das Geschäft dort zu unterstützen, mit einer nachhaltigen Auswirkung auf Beschäftigung und Chancen“, sagt Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development bei PPDS.

Showroom bei Neu-Dehli

Erst kürzlich hatte das Unternehmen einen modernen PPDS-Showroom in Neu-Delhis National Capital Region, in Gurugram, eröffnet, der die gesamte Palette der Lösungen des Unternehmens präsentiert.

Nach Analysen des internationalen Branchenverbands Avixa bleibt Indien der drittgrößte ProAV-Markt in der APAC-Region mit einem Wert von mehr als 7,7 Milliarden US-Dollar und birgt noch ein gewaltiges Potenzial – auch im Digital Signage-Bereich, wie invidis auf seinen Veranstaltungen in Indien feststellte.

Lokale Produktionen Dass die Endmontage und andere Teile der Fertigung auf mehrere Länder verteilt wird, beziehungsweise dass diese Montage direkt im Endmarkt stattfindet, kann man schon seit einiger Zeit feststellen. Um Lieferketten auch in Zukunft stabil zu halten, gibt es Bewegung der globalen Produktion.

