Die technologischen Spannungen zwischen den USA und China, was technische Produkte angeht, wächst zunehmend. Experten sprechen schon von einem Technologiekrieg, der weitreichende Folgen für die globale Wirtschaftsstruktur hat.

Erst kürzlich gab es Berichte, dass China staatlichen Mitarbeitern das Tragen von IPhones am Arbeitsplatz verbieten will. Die Apple-Aktie stürzte daraufhin ab.

Um Lieferketten auch in Zukunft stabil zu halten. gibt es daher Bewegung in der globalen Produktion: Fabriken werden in Staaten wie Vietnam, Indien oder gleich an den Verbrauchermärkten selbst, in Europa, errichtet. Letzteres geschieht auch, da die Corona-Jahre die Verletzlichkeit der Lieferketten gezeigt hat.

Wandert die Display-Produktion?

Dies geschieht auch in der Digital Signage-Industrie: Die Endmontage findet teilweise bereits in der EU, in USMCA – USA, Kanada und Mexiko, früher bekannt als NAFTA – und in den ASEAN-Ländern statt, hauptsächlich aufgrund von Zollvorteilen.

