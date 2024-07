Erst vor wenigen Tagen präsentierte Samsung mit Smartthings Pro die Weiterentwicklung der IoT-Plattform und erste Lösungen für Digital Signage. Nun folgt LG Electronics mit der Nachricht, 80 Prozent der Anteile am Smartthings-Wettbewerber Athmo (Homey) übernommen zu haben.

Mit der Übernahme erhält LG Zugriff auf das Homey-Betriebssystem und das Ökosystem, das Athom in den vergangenen zehn Jahren entwickelt hat. LG wird die B2C-Plattform Homey Cloud und die professionelle Plattform Homey Pro weiterentwickeln und in die eigenen Geräte integrieren. LG-Displays sollen analog zu Samsung zum Smarthub und zentralen Schnittstelle ausgebaut werden; dazu soll Homey in WebOS integriert werden.

Samsung und LG folgen damit ähnlichen Smart-Spaces-Strategien: Visual Solutions und IoT-Plattformen werden eng verzahnt, um IoT-Devices einfach und sicher zu verwalten und zu “orchestrieren”.

invidis-Leser und Intuiface-CEO Vincent Encontre ist seit Jahren begeisterter Nutzer von Homey und lobt den “hervorragenden grafischen Datenflusseditor mit Triggern und Aktionen und den einfachen No-Code Ansatz, um anspruchsvolle Szenarien zu programmieren“. Gewisse Parallelen zu Intuiface sind für Digital Signage-Experten erkennbar.

