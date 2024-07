Der CMS-Software-Anbieter Wallboard übernimmt Keywest Technology und Unified Brand. Beide sind kleinere Anbieter von Digital Signage-Softwarelösungen – Keywest Technology mit Sitz in Lenexa, Kansas, und Unified Brand mit Sitz in Phoenix, Arizona. Wallboard will die Lösungen beider Unternehmen in seine eigene Plattform integrieren.

Insbesondere das Team von Keywest soll durch Cross-Training die Programmier-Kapazitäten der Wallboard-Plattform erweitern. Unified Brands wiederum soll das Angebot von Wallboard im Bereich Content-Erstellung erweitern. Guy Tonti, Präsident von Unified Brand, wird als General Manager für die neue Abteilung Managed Content Services fungieren. Wie invidis-Contentpartner Sixteen-Nine berichtet, ist Guy Tonti ein ehemaliger Cisco-Direktor, der Unified Brands 2009 gründete. Keywest Technologies besteht bereits seit 1998 und wird von CEO Wes Dixon geleitet, der ebenfalls im Unternehmen bleibt.

Rod Roberson, CEO von Wallboard, sagt: „Durch die Integration von Keywest Technology und Unified Brand erweitern wir nicht nur unsere Ressourcen, sondern arbeiten auch mit Fachleuten zusammen, die sich für Innovation und Kundenzufriedenheit einsetzen.“ Der CEO leitet das Unternehmen aus dem texanische Carrollton, während das Entwickler-Team von Wallboard in der Nähe von Budapest sitzt. Eines von Wallboards Vorzeigeprojekten sind die Digital Signage-Installationen im Fanstore der Houston Astros. Mehr über das Unternehmen erfährt man in diesem Podcast-Interview von Sixteen-Nine.

Wallboard ist derzeit auf der Suche nach weiteren Übernahmekandidaten im Bereich Digital Signage, um langfristig seinen Marktanteil und sein Angebot zu vergrößern.

Anzeige