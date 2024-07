Das 5-Sterne-Hotel The Grove entschied sich für Philips Mediasuite als neues Zimmer-TV-Modell. The Grove liegt nahe dem Londoner Stadtzentrum und ist aufgrund von Promis wie Tom Cruise oder den Beckhams bekannt, die hier bereits residierten. Für ein exklusives Erscheinungsbild ließ das Grove-Hotel jeden einzelnen der 225 Fernseher in Zinnfarbe lackieren.

Die bisherigen TV-Anlagen im The Grove waren veraltet – im Zuge eines Modernisierungsprojekts suchte das Hotel, das Teil der Ralph Trustees Ltd. ist, nach einer TV-Lösung mit modernen Streaming- und Casting-Fähigkeiten. „In der Welt, in der wir heute leben, stammt der Großteil der Inhalte, nach denen unsere Gäste suchen, von ihren eigenen Streaming-Diensten“, sagt Philip Hallam, Group IT Technical Manager, Ralph Trustees.

Außerdem sollte die neue Lösung die Möglichkeit bieten, personalisierte Inhalte auszuspielen. Die Wahl viel auf die Philips Mediasuite TVs von PPDS, die im ersten Schritt in 189 Zimmern installiert wurden. Im zweiten Schritt rollte man 36 weitere Fernseher im Mansion House des Hotels aus.

Die Mediasuite TVs zeichnen sich vor allem durch Chromecast built-in, das inzwischen in Google Choice umbenannt wurde. Dadurch bieten sie Zugriff auf Inhalte von Streamingdiensten wie Dazn, Disney+, Prime und Youtube über persönliche Geräte der Gäste. Die Fernseher laufen auf Android und ermöglichen damit Zugang zu den Apps im Google Play Store.

Im Grove sind alle Fernseher sind über das Tiger TMS Hotel Property Management System vernetzt und nutzen die PPDS CMND Content Management Plattform für das Ausspielen gebrandeter Digital Signage-Botschaften. Auch die Benutzeroberfläche passte das Grove an das Hotel-Branding an. Jeder Mediasuite-Fernseher lässt sich zudem individuell konfigurieren, zum Beispiel durch Sprachunterstützung oder Bildschirmmeldungen.

