Andrea Barbuti hat bei PPDS seine Rolle als Global Product Manager Total Solutions erweitert und ist nun Global Product Management Lead für die EMEA-Region. Er soll den Gesamtprozess überwachen und einen auf Europa konzentrierten Ansatz in die Entwicklung neuer Display-Lösungen einbringen. Dazu gehört auch die Aufsicht über das Produktmanagement und den technischen Support für alle PPDS-Signage-Produkte.

Die Position des Global Product Management Lead für die EMEA-Region wurde hierfür neu geschaffen. Andrea Barbuti, der in Gent ansässig ist, berichtet dabei an William Xiong, VP Global Product Management.

Bei PPDS begann Andrea Barbuti im Jahr 2015 als Application Engineer, bevor er 2020 zum PPDS Global Product Manager Total Solutions ernannt wurde. Unter anderem hat er die strategische Ausrichtung auf die Bereitstellung kompletter Hardware- und Softwarelösungen mitgestaltet. In enger Zusammenarbeit mit dem Global Leadership Team von PPDS war Andrea Barbuti auch maßgeblich an der Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens beteiligt – unter anderem durch die Einführung des professionellen Android-SoCs für Philips-Displays.

„Ich freue mich sehr über die Gelegenheit und die Verantwortung, das globale Produktmanagement von meiner Heimat in Europa aus zu leiten. In meinem zehnten Jahr im Unternehmen war ich noch nie so motiviert und begeistert, Teil des Teams zu sein“, kommentiert Andrea Barbuti.

Martijn van der Woude, VP Global Marketing and Business Development, fügt hinzu: „Die Führungsqualitäten von Andrea, gepaart mit seinen umfangreichen Branchenkenntnissen und -erfahrungen, machen ihn zum idealen Kandidaten, um eine europäische Perspektive in unsere globale Produktstrategie einzubringen – etwas, das unserer Meinung nach in unserer Branche einzigartig ist.

Jan Van Tieghem ebenfalls befördert Neben Andrea Barbuti wurde bei PPDS vor kurzem auch Jan Van Tieghem, der seit 15 Jahren für das Unternehmen tätig ist, zum Director of Technical Sales Support befördert.

