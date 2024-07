Bei kassenlosen Stores gibt es eine Warengruppe, die es schwierig macht: Altersbeschränkte Waren, allen voran alkoholische Getränke. In vielen Stores wird das noch vom echten Personal erledigt. Eine andere Möglichkeit sind Bereiche, die nur mit einem offiziellen Ausweisdokument, das auch das Alter bestätigt, zugänglich sind.

Der neue Dorfladen Freckenfeld, der von Edeka-Kaufmann Benedikt Paul betrieben wird, bietet eine weitere Variante: Alterserkennung per KI. Im autonomen Store kann man rund um die Uhr einkaufen, auch dank zweier Selbstbedienungskassen der DN Series Easy Express von Diebold-Nixdorf. Beide Systeme laufen in einem speziellen, unbemannten Modus, der sie jederzeit einsatzbereit hält, indem er zum Beispiel nicht abgeschlossene Transaktionen nach Ablauf eines Timers löscht.

Gesichtsscan für Altersverifizierung

Damit ist nur noch morgens Personal präsent, um die Regale einzuräumen. In dieser Zeit ist es für Kunden auch möglich, beim Kauf von zum Beispiel Alkohol per KI das Alter verifizieren zu lassen: Beim Scannen eines Artikels an der Selbstbedienungskasse fragt die Altersverifikationslösung Vynamic Smart Vision I von Diebold Nixdorf den Kunden, ob er eine automatische Alterserkennung wünscht oder nicht. Nach der Zustimmung werden die Gesichtsmerkmale des Kunden mit einer am System installierten Kamera analysiert, und KI-Algorithmen ermitteln das Alter. Liegt dieses über einer vordefinierten Schwelle, kann die Transaktion fortgesetzt werden.

Ist im Dorfladen kein Personal anwesend, kann der Bereich mit den altersbeschränkten Waren nur gegen Vorlage eines Ausweises betreten werden, der dann auch den Einkauf autorisiert.

Die KI-Altersverifizierung soll vor allem einen schnelleren Kassiervorgang ermöglichen und die anwesenden Mitarbeiter für ihre Kernaufgaben freihalten. Dass ein weiteres System mit der Zugangsbeschränkung aufgebaut wurde, zeigt den Testcharakter der KI-Verifizierung. Wie dieser ausfällt, bleibt abzuwarten. Neben der technischen Seite ist gerade die deutsche Kundschaft kein Freund von Gesichtserkennungsmerkmalen. Der schnellere Vorgang würde zumindest ein Incentive sein.