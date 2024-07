Tour durch Europa: Peerless-AV hat seine neue DV-LED-Roadshow angekündigt, die im September 2024 verschiedene Länder besucht. In Kooperation mit 7thSense, Absen und Novastar wird der Halterungshersteller Fachschulungen und Workshops im Rahmen der Tour anbieten – für Händler, Systemintegratoren und AV-Planer.

Die Roadshow wird die regionalen Showrooms von Absen sowie die Länderstandorte der Midwich-Gruppe nutzen – in Deutschland wird also unter anderem Kern & Stelly der Gastgeber sein.

Die Roadshow beginnt im Vereinigten Königreich im neuen Showroom von Absen in Theale, Berkshire, und wird dann in Nordengland fortgesetzt. Dann macht sie Stopp in München, anschließend im deutschen Showroom von Absen in Frankfurt am Main und schließlich im Kern-&-Stelly-Showroom in Hamburg. Danach geht es weiter nach Frankreich und in die Benelux-Region.

Die Daten für die Deutschland-Termine sind wie folgt

München: 16. September

Frankfurt: 18. September

Hamburg: 20. September

Die weiteren Termine und mehr Details finden sich auf der Website der Roadshow. Dort können sich Interessierte auch gleich anmelden.

Die Schulung wird an jedem Ort von 10 bis 16 Uhr stattfinden: Im Laufe des Tages wird eine komplette DV-LED-Videowand Schritt für Schritt aufgebaut. Spezialisierte Schulungen werden von den Experten von 7thSense, Absen, Novastar und Peerless-AV selbst durchgeführt. In der Session von Peerless-AV wird das Universal-DV-LED-Montagesystem aus dem Seamless-Programm vorgestellt, mit Fokus auf Standardkonfigurationen zur flachen Wandmontage.

Anzeige