Während viele Unternehmen für Digital Signage-Software und -Lösungen auf jede erdenkliche Art und Weise versuchen, KI in ihre Marketing- und PR-Botschaften einzubauen, hat der CEO einer britischen CMS-Firma den interessanten Schritt unternommen und erklärt, dass sein Unternehmen seine KI-Unterstützung zurückfährt und es Kunden ermöglicht, KI-gestützte Funktionen in der Plattform einseitig abzuschalten.

Diese Meldung erschien zuerst bei unserem Content-Partner Sixteen-Nine.

Mark McDermott, CEO von Screencloud, hat auf Linkedin ein Video veröffentlicht, in dem es heißt: „Wir schalten unsere neuen KI-Funktionen ab“.

Seit 2022, so erklärt er in dem Video, hat die KI rasante Fortschritte gemacht und ist aus der Fiktion in unser tägliches Leben übergegangen. Aber es ist so schnell gegangen, dass die internen Sicherheitsrichtlinien damit nicht Schritt halten konnten.

Er fährt fort: „Es ist kein Geheimnis, dass viele KI aufgrund von Datenschutzbedenken und mangelnder Regulierung als Bedrohung ansehen. Daher sind wir nicht überrascht, dass Unternehmen sich ihr mit Vorsicht nähern. Um dieses Problem zu lösen, führt Screencloud einen Schalter ein, mit dem alle unsere KI-gestützten Funktionen vorerst ausgeschaltet werden können. Ich vermute, dass es den Unternehmen bald schwer fallen wird, KI-Funktionen von ihren SaaS-Produkten zu trennen, da beide immer stärker miteinander verwoben sind. Aber im Moment ist es eine einfache Lösung, die es unseren Kunden leicht macht, während Richtlinien und Vereinbarungen aktualisiert werden.“