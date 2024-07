Goldbach Austria setzt Sandra Callender an die Spitze der TV-Vermarktung. Als Sales Director TV & Advanced TV ist die gebürtige Linzerin sowohl für den Verkauf von Werbung im linearen als auch im Advanced TV verantwortlich. Sie war zuletzt als Direct Client & New Business Sales Managerin bei IP Österreich tätig. Insgesamt hat sie bereits 15 Jahre Erfahrung in der Medienvermarktung, davon neun Jahre bei ProsiebenSat.1 Puls 4.

In ihrer neuen Rolle bei Goldbach wird Sandra Callenders Hauptaugenmerk darauf liegen, die Vermarktungsbereiche des linearen und digitalen TV miteinander zu verbinden. „Für Werbekund*innen ist entscheidend, dass ihre Botschaft über den Big Screen, mit all seinen Vorteilen der Emotionalisierung, die richtige Zielgruppe erreicht. Dabei ist nicht relevant, ob der Spot linear oder über Advanced TV ausgeliefert wird“, sagt Sandra Callender. „Bei Goldbach können wir das Beste aus beiden Welten zu attraktiven Gesamtpaketen am Big Screen bündeln.“

Alexander Leitner, Geschäftsführer von Goldbach Austria, sagt: „Wir freuen uns sehr, mit Sandra Callender eine der Top Expertinnen in der TV- und Multi-Channel-Vermarktung für unser Sales Team gewonnen zu haben und sind überzeugt, mit ihr den dynamischen TV Markt in eine erfolgreiche Zukunft zu führen.“

Anzeige