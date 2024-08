Avixa TV gewann zwei Preise bei den diesjährigen Telly Awards. Die US-amerikanische Auszeichnung wurde bereits zum 45. Mal an Video- und Fernsehproduktionen verliehen. Avixa TV erhielt einen Silver Award in der Kategorie Science & Technology Series für die Serie „How’d They Do That?“. Die Episode „Behind the Scenes With Vū Technologies“ aus derselben Serie wurde mit einem Bronze Award für ein einzelnes Wissenschafts- und Technologievideo ausgezeichnet. Sie beleuchtet die virtuelle Produktion im Studio von Vū Technologies in Orlando.

Bei den diesjährigen Telly Awards gab es 13.000 Einreichungen aus fünf Kontinenten. Die Preise vergab ein Gremium aus mehr als 200 Experten aus Werbeagenturen, Produktionsfirmen, Streaming-Plattformen und großen US-Networks.

„Es ist eine Ehre für uns, von den Telly Awards ausgezeichnet zu werden, die die wirklich Innovativen in der Welt des Videos und des Fernsehens hervorheben wollen“, sagt Sam Minish, Vice President of Content Delivery, Avixa. „Dies ist eine echte Teamleistung, von den Produkt- und Entwicklungsteams, die die Avixa.TV-Website entwickelt und eingeführt haben, über die Kreativ-, Marketing- und Kommunikationsteams, die unseren Produkten zum Erfolg verholfen haben, bis hin zu den Video- und Content-Teams, die diese und viele andere unglaubliche Produktionen erstellt haben.“

Geschichten aus und für die AV-Industrie

Avixa TV wurde vor weniger als zwei Jahren gegründet und hat sich der Aufgabe verschrieben, Geschichten aus der AV-Industrie zu erzählen. Das Team produziert Podcasts, Live-Streams von der ISE und Infocomm sowie Videoserien.

Auf der Infocomm 2024 hatte Avixa TV gemeinsam mit Ross Video ein Produktionsstudio auf der Messe eingerichtet. Hier produzierte das Team virtuelle Shows, AR-Inszenierungen, Live-Streaming und Podcasts. Insgesamt streamte Avixa TV Live-Episoden, darunter eine auf Spanisch, und zeichnete Inhalte in Echtzeit sowohl auf der Messe als auch in Las Vegas auf.

